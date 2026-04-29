Контрабанда на какавиди на тропически пеперуди предотвратиха на "Капитан Андреево"

Контрабанда на 530 какавиди на тропически пеперуди е предотвратена на ГКПП "Капитан Андреево", съобщиха от Агенция "Митници".

Случаят е от 25 април. Около 15.00 ч. на изходящото трасе за митническа проверка е спрян автобус с двама шофьори и 14 пътници, по сигнал на "Гранична полиция" за щателна инспекция.

При проверката митническите служители открили кашон на една от седалките, съдържащ полиетиленова чанта с 530 какавиди. Един от шофьорите заявил, че пратката му е била предадена за превоз до Истанбул. Съставен му е акт.

Какавидите са транспортирани до Регионалния природонаучен музей в Пловдив, където има условия за излюпване и отглеждане. По първоначални данни става дума за тропически видове, търсени за колекции и декорация заради ярките си цветове и големи размери.

