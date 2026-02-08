БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Контузия спря устрема на Десподов

Българинът не успя да доиграе мача на ПАОК в Гърция.

Контузия спря устрема на Десподов
Кирил Десподов и ПАОК не успяха да добавят още един успех на сметката си в Гърция. Българинът и неговите съотборници сътвориха равенство срещу Арис след 0:0 в мач от 20-ия кръг.

Българският национал започна срещата като титуляр, но не успя да го довърши и бе сменен в 57-та минута. Крилото получи дискомфорт в крака и трябваше да напусне терена принудително. На мястото на Десподов влезе от Тайсон, като първоначалните впечатления са за мускулен проблем. Ако предположенията на лекарите на тима са верни, то петкратният Футболист номер 1 на България ще пропусне и мача за Купата на Гърция в сряда. Това би било още един удар по плановете на треньора им Разван Луческу, след като Янис Константелиас, Хацидис и Лука Иванушец също са контузени.

Иначе срещата така или иначе не предложи кой знае какви футболни достойнства, а двете най-чисти положения бяха в добавеното време. Вратарите Иржи Павленка на ПАОК и Атанасиадис обаче оставиха двете нули на таблото.

Бавното темпо и липсата на каквито и да е рискове остави първото полувреме без удари. В началото на второто ПАОК пое инициативата и наложи своя ритъм, докато Арис се сблъска със сериозни трудности при задържането на топката. Превъзходството на гостите се превърна в заплаха в 59-ата минута, когато Тайсон направи опасен изстрел от страни, но Пелкас обаче нямаше време да вкара топката в мрежата. Арис се опита да балансира и в 63-ата минута пропусна свой добър момент, когато топката достигна до Донис в наказателното поле, но ударът му завърши малко покрай гредата.

След това равенство Арис е на 6-о място с 26 точки.

