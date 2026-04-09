Корабът „Св. св. Кирил и Методий“ се завръща от 34-тата българска антарктическа експедиция

Научноизследователският кораб „Св. св. Кирил и Методий“ се очаква да акостира днес в 13.00 ч. на Морската гара във Варна, съобщават от Висшето военноморско училище „Н.Й. Вапцаров“. Той се завръща след успешното приключване на 34-тата българска антарктическа експедиция.

Плавателният съд тръгна от Ледения континент на 17 февруари. Последният му престой бе в испанското пристанище Картахена, откъдето екипажът отплава на 2 април за България. В Картахена на борда на кораба се качиха курсанти от ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ и от военноморските академии на Румъния, Полша и Норвегия за провеждане на краткосрочна учебно-плавателна практика от испанския град до Варна. Курсантите са от специализации „Корабоводене“, „Корабни машини и механизми“ и „Военноморски комуникационни и радиотехнически системи“ (ВМКРТС). На борда му беше проведен инструктаж по мерки за безопасност при използване на индивидуални и колективни спасителни средства.

Българският научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий” (НИК 421) тръгна за Ледения континент на 7 ноември м.г. от Варна.