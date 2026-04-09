Корабът „Св. св. Кирил и Методий“ се завръща от 34-тата българска антарктическа експедиция

от БНТ , Източник: БТА
корабът кирил методий завърна полярната експедиция
Снимка: БТА, архив
Научноизследователският кораб „Св. св. Кирил и Методий“ се очаква да акостира днес в 13.00 ч. на Морската гара във Варна, съобщават от Висшето военноморско училище „Н.Й. Вапцаров“. Той се завръща след успешното приключване на 34-тата българска антарктическа експедиция.

Плавателният съд тръгна от Ледения континент на 17 февруари. Последният му престой бе в испанското пристанище Картахена, откъдето екипажът отплава на 2 април за България. В Картахена на борда на кораба се качиха курсанти от ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ и от военноморските академии на Румъния, Полша и Норвегия за провеждане на краткосрочна учебно-плавателна практика от испанския град до Варна. Курсантите са от специализации „Корабоводене“, „Корабни машини и механизми“ и „Военноморски комуникационни и радиотехнически системи“ (ВМКРТС). На борда му беше проведен инструктаж по мерки за безопасност при използване на индивидуални и колективни спасителни средства.

Българският научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий” (НИК 421) тръгна за Ледения континент на 7 ноември м.г. от Варна.

ТОП 24

Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив
1
Човешки останки в чувал за боклук са открити в Пловдив
Мощни израелски удари срещу Ливан, съобщава се за стотици жертви
2
Мощни израелски удари срещу Ливан, съобщава се за стотици жертви
Нова блокада на Ормузкия проток - ще издържи ли примирието в Близкия изток и какво следва?
3
Нова блокада на Ормузкия проток - ще издържи ли примирието в...
Проходът "Хаинбоаз" е затворен заради катастрофа, има загинал
4
Проходът "Хаинбоаз" е затворен заради катастрофа, има...
САЩ и Иран се готвят за преговори в Пакистан
5
САЩ и Иран се готвят за преговори в Пакистан
Премиерът Гюров: Примирието между САЩ и Иран ще успокои пазарите и цените
6
Премиерът Гюров: Примирието между САЩ и Иран ще успокои пазарите и...

Най-четени

Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
1
Почина големият певец, композитор и поет Михаил Белчев
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода – случаят поставя под съмнение контрола на институциите
2
Семейството на спасеното дете в Ямбол живеело без ток и вода...
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
3
Почина славеят на Странджа Янка Рупкина
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската гимназия и гарантира обучението на българските ученици
4
Сергей Игнатов: Подписаното споразумение спаси Болградската...
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена спорт"
5
Йордан Лечков, Стилиян Петров и Малена Замфирова в "Арена...
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви край "Турски поток"
6
Мигрант с военна подготовка се издирва за поставянето на експлозиви...

Още от: Общество

България се сбогува с Михаил Белчев
България се сбогува с Михаил Белчев
Акция „Чиста храна“: Министерството на земеделието и БАБХ представят резултатите от кампанията до момента Акция „Чиста храна“: Министерството на земеделието и БАБХ представят резултатите от кампанията до момента
Чете се за: 01:12 мин.
Започва голямото пътуване за Великден Започва голямото пътуване за Великден
Чете се за: 01:15 мин.
Велики четвъртък: Ден за вяра, смирение и подготовка за Възкресение Велики четвъртък: Ден за вяра, смирение и подготовка за Възкресение
Чете се за: 00:35 мин.
Международният ден на ромите: Почит към жертвите и призив за равноправие Международният ден на ромите: Почит към жертвите и призив за равноправие
Чете се за: 01:02 мин.
Какви са прогнозите за движението на цените на горивата? Какви са прогнозите за движението на цените на горивата?
Чете се за: 03:05 мин.

Водещи новини

Велики четвъртък: Ден за вяра, смирение и подготовка за Възкресение
Велики четвъртък: Ден за вяра, смирение и подготовка за Възкресение
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Израелски удари срещу Хизбула в Ливан: десетки жертви и стотици ранени Израелски удари срещу Хизбула в Ливан: десетки жертви и стотици ранени
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Апелативният съд ще разгледа ареста на задържания шейх на ОАЕ Апелативният съд ще разгледа ареста на задържания шейх на ОАЕ
Чете се за: 00:40 мин.
Сигурност и правосъдие
България се сбогува с Михаил Белчев България се сбогува с Михаил Белчев
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Започва голямото пътуване за Великден
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Акция „Чиста храна“: Министерството на земеделието и...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Двама загинаха при наводнение в Османие, Южна Турция
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Тръмп критикува НАТО за отсъствие във войната с Иран
Чете се за: 01:02 мин.
По света
