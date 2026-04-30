България с второ място във временното класиране на Европейската купа по художествена гимнастика

България заема временната втора позиция в квалификациите за отборната надпревара при девойките на Европейската купа по художествената гимнастика в Баку (Азербайджан). Страната е представена от Сияна Алекова, Александра Петрова и Деа Емилова, водени от треньорите Кристина Илиева и Божидара Рачева.

Деа Емилова откри участието си с бухалки, където допусна неточност и получи оценка от 24.900 точки - временно пети резултат на този уред. Във втората си композиция тя показа класа, с много чисто и уверено изиграно съчетание на лента, тя бе оценена с 25.750, което към момента ѝ отрежда второ място и я оставя в пряка битка за сребърното отличие.

Сияна Алекова допусна грешки в композицията си с обръч и с 23.300 заема временно десето място. Александра Петрова постави финал на българското участие за деня със съчетание с топка и с 24.950 точки заема временната втора позиция на този уред, който я оставя в битката за сребърното отличие.

България натрупа актив от 98.900 точки - втора позиция до момента в квалификацията отборно. Лидер в квалификацията е съставът на Русия (под неутрален флаг) със 103.100, а топ 3 се допълва от Беларус (под неутрален флаг) с 96.900.

Съдия за България в надпреварата при девойките е Цвета Кузмова, която днес беше част от панела за артистичност на обръч и на бухалки.

Първите осем тима от квалификацията се класират за първите исторически Крос битки, които ще се проведат утре и ще определят първите носителки на Европейската купа в отборната надпревара при девойките.

Предстоят съчетанията от поток C, където ще стартират представителките на Израел, след което ще станат ясни съставите за Крос битките и медалистките на отделните уреди.

Българско участие на турнира ще има при индивидуално жени и ансамбли.