Кристиан Добрев: Левски избра евтиния вариант с привличането на Хуан Переа

На традиционната си пресконференция в Пресклуб „България“ преди началото на пролетния полусезон спортният директор на Септември София Клистиян Добрев заяви, че отборът е направил много добра зимна подготовка и е готов да се бори за постигане на основната си цел – оставане в елита.

„Направихме много добра подготовка в Анталия. Там всичко бе чудесно – терените, хотелите, условията, отношението. Направихме 40 тренировки за 30 дни, така че физически сме отлично подготвени. Привлякохме четирима нови играчи, които да ни помогнат в главната ни цел – оставане в елита“, заяви Добрев пред репортерите.

Той подчерта, че в Септември продължават да залагат на създаването и израстването на млади играчи.

“Надявам се през пролетта Септември да изглежда, както досега – отбор, който се харесва на хората. Опитваме се да даваме път на много млади футболисти. За да бъдем конкурентноспособни на останалите привличаме и млади футболисти от чужбина. За големия проблем в родния футбол не са виновни младите футболисти. Няма млад футболист, който да си извоюва сам мястото. Нямаме такива таланти – някой, който като се докосне до мъжкия футбол и да дава разликата. В България всеки млад футболист се реализира благодарение на клуба и старши треньора. Без да им се даде шанс младите момчета трудно ще успеят да си хванат шанса по естествен начин. Например Галин Иванов е на 36 години, но трудно някой млад играч може да го измести само с талант. Няма как синът да надмине баща си. Затова на младите трябва да им се дава възможност да играят, да трупат самочувствие и опит. Ако футболист от твоята академия успее да осъществи трансфер в чужбина, е завършен цикъл на една генерална визия за развитие на академия и клуб“, каза Добрев.

Според него намаляването на отборите от 16 на 14 от новия сезон ще бъде в ущърб на българските футболисти.

„Отборите, които ще изпаднат този сезон, ще са тези, които играят с най-много българи. Два отбора с общо 50 футболисти, минимум 30-35 от тях са българи. Автоматично ги буташ във второто ниво на футбола. Не виждам там по какъв начин ще успеят да се развият, а нали генералната идея е да се подпомагат националните отбори. За да гониш качество, няма как да ограничиш количеството! Това е във всяка сфера“, заяви Добрев.

Запитан защо според него Левски е избрал да привлече Хуан Переа, а не Фурие, Добрев смята, че от „сините“ са предпочели по-евтиния вариант.

“Хуан Переа като футболист го харесвам, но чисто статистически единият има 11 гола в отбор, който е предпоследен, а другият има шест попадения в отбор, който е, да речем, на шесто място. Вече чисто игрово – хората, за да стигнат до това заключение, предполагам са преценили, че това, което ние искаме за Берти, те не могат да си го позволят и са избрали по-евтиния вариант. За да се осъществи един трансфер, има много критерии и пречки. Спрели са се на определен състезател, имали са възможност и са го привлекли”, сподели Кристиян Добрев.

Бившият футболист се възхищава на новия собственик на ЦСКА, който с лични средства строи изключително модерен стадион.

„Човекът дава лични средства и виждате по какъв начин се строи – не се прави компромис с нищо. А не като на другите стадиони, където се чудят какво да откраднат. Всеки ден четем на стадиона на ЦСКА какво ще е най-ново и най-добро. Всичко е най. Човекът дава и изисква.. Като гледам какво се случва на “Армията”, ми доставя удоволствие. Според мен стадионите трябва да бъдат държавни, държавата да инвестира и да ги отдава на клубовете на концесия. Само на хубави терени могат да израстват и да се развиват добри футболисти“, заяви Добрев.

Септември ще играе своите домакински мачове на Драгалевци.

“По стечение на обстоятелствата, и с малко късмет, програмите ни се разминават – в мачовете, в които ние сме домакини, те са гости. Ако има възможност, те да приемат отборите на друг стадион, това ще ни улесни, но ако не – аз съм поел ангажимент към тях и не мога да си отметна думата. Мисля, че чак в предпоследния кръг ще имаме две домакинства, но тогава няма да има никакъв проблем. Сега е по-рисковано – февруари и март, но след това няма да има никакви затруднения”, разкри Добрев.

Ако има възможност Добрев, ще вземе много млади играчи и ще направи страхотен отбор.