БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на...
Чете се за: 04:22 мин.
Президентът Илияна Йотова продължава консултациите за...
Чете се за: 00:37 мин.
Внимание – опасно време! Значителни валежи от дъжд...
Чете се за: 02:07 мин.
Президентът Йотова пред ИТН: Работим с Конституция, която...
Чете се за: 03:25 мин.
Заради високите сметки за ток: Започват извънредни...
Чете се за: 01:12 мин.
Президентът пред БСП-ОЛ: Стабилно мнозинство в следващия...
Чете се за: 02:40 мин.
Столичната община прекратява злоупотреби с функцията...
Чете се за: 03:37 мин.
Илияна Йотова пред "ДПС - Ново начало":...
Чете се за: 04:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кристиан Добрев: Левски избра евтиния вариант с привличането на Хуан Переа

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 06:12 мин.
Спорт
Запази

Спортният директор на Септември София сподели очакванията си преди пролетния полусезон.

Кристиан Добрев
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

На традиционната си пресконференция в Пресклуб „България“ преди началото на пролетния полусезон спортният директор на Септември София Клистиян Добрев заяви, че отборът е направил много добра зимна подготовка и е готов да се бори за постигане на основната си цел – оставане в елита.

„Направихме много добра подготовка в Анталия. Там всичко бе чудесно – терените, хотелите, условията, отношението. Направихме 40 тренировки за 30 дни, така че физически сме отлично подготвени. Привлякохме четирима нови играчи, които да ни помогнат в главната ни цел – оставане в елита“, заяви Добрев пред репортерите.

Той подчерта, че в Септември продължават да залагат на създаването и израстването на млади играчи.

“Надявам се през пролетта Септември да изглежда, както досега – отбор, който се харесва на хората. Опитваме се да даваме път на много млади футболисти. За да бъдем конкурентноспособни на останалите привличаме и млади футболисти от чужбина. За големия проблем в родния футбол не са виновни младите футболисти. Няма млад футболист, който да си извоюва сам мястото. Нямаме такива таланти – някой, който като се докосне до мъжкия футбол и да дава разликата. В България всеки млад футболист се реализира благодарение на клуба и старши треньора. Без да им се даде шанс младите момчета трудно ще успеят да си хванат шанса по естествен начин. Например Галин Иванов е на 36 години, но трудно някой млад играч може да го измести само с талант. Няма как синът да надмине баща си. Затова на младите трябва да им се дава възможност да играят, да трупат самочувствие и опит. Ако футболист от твоята академия успее да осъществи трансфер в чужбина, е завършен цикъл на една генерална визия за развитие на академия и клуб“, каза Добрев.

Според него намаляването на отборите от 16 на 14 от новия сезон ще бъде в ущърб на българските футболисти.

„Отборите, които ще изпаднат този сезон, ще са тези, които играят с най-много българи. Два отбора с общо 50 футболисти, минимум 30-35 от тях са българи. Автоматично ги буташ във второто ниво на футбола. Не виждам там по какъв начин ще успеят да се развият, а нали генералната идея е да се подпомагат националните отбори. За да гониш качество, няма как да ограничиш количеството! Това е във всяка сфера“, заяви Добрев.

Запитан защо според него Левски е избрал да привлече Хуан Переа, а не Фурие, Добрев смята, че от „сините“ са предпочели по-евтиния вариант.

“Хуан Переа като футболист го харесвам, но чисто статистически единият има 11 гола в отбор, който е предпоследен, а другият има шест попадения в отбор, който е, да речем, на шесто място. Вече чисто игрово – хората, за да стигнат до това заключение, предполагам са преценили, че това, което ние искаме за Берти, те не могат да си го позволят и са избрали по-евтиния вариант. За да се осъществи един трансфер, има много критерии и пречки. Спрели са се на определен състезател, имали са възможност и са го привлекли”, сподели Кристиян Добрев.

Бившият футболист се възхищава на новия собственик на ЦСКА, който с лични средства строи изключително модерен стадион.

„Човекът дава лични средства и виждате по какъв начин се строи – не се прави компромис с нищо. А не като на другите стадиони, където се чудят какво да откраднат. Всеки ден четем на стадиона на ЦСКА какво ще е най-ново и най-добро. Всичко е най. Човекът дава и изисква.. Като гледам какво се случва на “Армията”, ми доставя удоволствие. Според мен стадионите трябва да бъдат държавни, държавата да инвестира и да ги отдава на клубовете на концесия. Само на хубави терени могат да израстват и да се развиват добри футболисти“, заяви Добрев.

Септември ще играе своите домакински мачове на Драгалевци.

“По стечение на обстоятелствата, и с малко късмет, програмите ни се разминават – в мачовете, в които ние сме домакини, те са гости. Ако има възможност, те да приемат отборите на друг стадион, това ще ни улесни, но ако не – аз съм поел ангажимент към тях и не мога да си отметна думата. Мисля, че чак в предпоследния кръг ще имаме две домакинства, но тогава няма да има никакъв проблем. Сега е по-рисковано – февруари и март, но след това няма да има никакви затруднения”, разкри Добрев.

Ако има възможност Добрев, ще вземе много млади играчи и ще направи страхотен отбор.

„Има много талантливи млади играчи. Например Елисей Съров от Лудогорец. Изключителен талант! Но не му дават шанс в първия отбор и играе във Втора лига. Има големи таланти и в Левски, и в ЦСКА. Ако мога, бих взел всички тези млади таланти и ще направя страхотен отбор“, завърши той.

#Хуан Переа #Кристиан Добрев #Септември София

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Дръзка кражба в автобус на столичния градски транспорт, извършителката е заловена
1
Дръзка кражба в автобус на столичния градски транспорт,...
Тройното убийство край Петрохан - по какви версии работят разследващите?
2
Тройното убийство край Петрохан - по какви версии работят...
Иван Демерджиев за случая "Петрохан": Темата засяга националната сигурност заради присъствието на ДАНС
3
Иван Демерджиев за случая "Петрохан": Темата засяга...
Илияна Йотова пред "ДПС - Ново начало": Президентът не носи отговорност за служебния премиер, тя е на парламента
4
Илияна Йотова пред "ДПС - Ново начало": Президентът не...
Столичната община прекратява злоупотреби с функцията "Паркирай и пътувай"
5
Столичната община прекратява злоупотреби с функцията "Паркирай...
Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в петък по БНТ 1 и БНТ 3
6
Гледайте церемонията по откриване на Зимните олимпийски игри в...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: Футбол

Истории от Световните първенства – 1982
Истории от Световните първенства – 1982
БФС глоби Левски с почти 3500 евро след мача за Суперкупата на България БФС глоби Левски с почти 3500 евро след мача за Суперкупата на България
Чете се за: 00:45 мин.
Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории
Чете се за: 00:35 мин.
В Пловдив бе представена биографичната книга за Христо Бонев "Осмото тепе" В Пловдив бе представена биографичната книга за Христо Бонев "Осмото тепе"
Чете се за: 02:30 мин.
Левски се раздели с Патрик-Габриел Галчев Левски се раздели с Патрик-Габриел Галчев
Чете се за: 00:37 мин.
Хари Кейн отново не тренира с Байерн Хари Кейн отново не тренира с Байерн
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Случаят "Петрохан": Каква е водещата версия за простреляните мъже?
Случаят "Петрохан": Каква е водещата версия за...
Чете се за: 07:57 мин.
У нас
СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на ужасите" Ивайло Калушев? СПЕЦИАЛНО: Кой е собственикът на "хижата на ужасите" Ивайло Калушев?
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Разкриха най-голямата нелегална фабирка за производство на цигари у нас Разкриха най-голямата нелегална фабирка за производство на цигари у нас
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Разследващите в Бургас са свалили над 120 видеоклипа със заснети клиентки на салоните за красота Разследващите в Бургас са свалили над 120 видеоклипа със заснети клиентки на салоните за красота
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Шокиращи сметки за ток получиха абонати на ЕВН – започват...
Чете се за: 04:20 мин.
У нас
Консултациите при президента за служебен премиер: Илияна Йотова се...
Чете се за: 06:15 мин.
У нас
Държавите от ЕС одобриха правната рамка на заема от 90 млрд. за...
Чете се за: 03:05 мин.
По света
Българската следа в досиетата "Епстийн"
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ