Полузащитникът на Барселона и испанския национален отбор Ламин Ямал посочи най-ценното нещо в дома си.

„Най-ценното нещо в дома ми е топката, с която вкарах гол срещу Франция“, каза Ямал във видеоклип, публикуван в неговия YouTube канал.

Ямал се разписа в мача Испания-Франция за 2:1 на полуфиналите на европейското първенство през 2024 година. Испания в крайна сметка спечели турнира, побеждавайки Англия с 2:1 на финала.

Полузащитникът има 23 мача за Испания, отбелязвайки 6 гола и давайки 12 асистенции.