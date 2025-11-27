БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на...
Чете се за: 06:10 мин.
Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е...
Чете се за: 01:15 мин.
Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи...
Чете се за: 00:30 мин.
НИМХ с предупреждение за опасно време в Западна и Южна...
Чете се за: 01:50 мин.
Правителството оттегля проектобюджета
Чете се за: 02:57 мин.
Борисов разпореди Бюджет 2026 да бъде изтеглен
Чете се за: 00:35 мин.

Лара Гут-Бехрами пропуска останалата част от сезона

Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
Олимпийската шампионка получи разкъсване на кръстни връзки на коляното.

Лара Гут-Бехрами
Снимка: БТА
Слушай новината

Олимпийската шампионка в ски алпийските дисциплини Лара Гут-Бехрами ще пропусне останалата част от сезона, след като получи разкъсване на кръстни връзки на коляното, съобщиха от Швейцарската федерация по ски в свое изявление.

Двукратната носителка на Световната купа ще трябва да се подложи на операция, която ще се състои през следващата седмица. Гут-Бехрами падна по време на тренировка по супергигантски слалом в Колорадо, САЩ.

"Представях си, че следващите няколко месеца ще бъдат много различни и наистина очаквах с нетърпение останалата част от сезона. Наскоро преживяхме някои драматични събития в нашия спорт, с фатални инциденти, включващи млади спортисти. Вярвам, че тази контузия в коляното, колкото и тежка да е тя, не може да се счита за трагедия", каза тя.

Гут-Бехрами няма да участва на Oлимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо през 2026 година.

34-годишната швейцарка наскоро заяви, че настоящият сезон ще бъде последен в нейната кариера в спорта.

"Целта ми е да се възстановя напълно и след това да се завърна към най-добрата форма. Едва тогава ще знам точно какво ми носи бъдещето", каза още тя.

Швейцарката спечели едно олимпийско злато, две златни медала от световни първенства и два пъти триумфира със Световната купа.

Лара Гут-Бехрами има общо 48 победи в стартовете за Големия кристален глобус.

Владимир Зографски завърши 24-ти на голямата шанца във Фалун
Владимир Зографски завърши 24-ти на голямата шанца във Фалун
Бриньоне премина първата фаза от рехабилитацията си Бриньоне премина първата фаза от рехабилитацията си
Чете се за: 01:15 мин.
Запалване на олимпийския огън за Милано/Кортина 2026 (ГАЛЕРИЯ) Запалване на олимпийския огън за Милано/Кортина 2026 (ГАЛЕРИЯ)
Зографски преодоля квалификацията и на голямата шанца във Фалун Зографски преодоля квалификацията и на голямата шанца във Фалун
Чете се за: 01:22 мин.
Олимпийският огън за Милано/Кортина 2026 беше запален Олимпийският огън за Милано/Кортина 2026 беше запален
Чете се за: 01:10 мин.
Джейми Бен отбеляза 400-ия си гол в кариерата си при победата на Далас Старс над Едмънтън Ойлърс в НХЛ Джейми Бен отбеляза 400-ия си гол в кариерата си при победата на Далас Старс над Едмънтън Ойлърс в НХЛ
Чете се за: 01:45 мин.

Водещи новини

Гледат мярката на кмета на Варна Благомир Коцев (ВИДЕО)
Гледат мярката на кмета на Варна Благомир Коцев (ВИДЕО)
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е възстановен Борисов: Диалогът между работодатели и синдикати е възстановен
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи (СНИМКИ и ВИДЕО) Бедствено положение в Петричко заради обилните валежи (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1 000 000 левкоцита Лекари от ИСУЛ и СБАЛ по детски болести спасиха живота на бебе с 1 000 000 левкоцита
Чете се за: 06:10 мин.
У нас
Съдът назначи нова автотехническа експертиза по делото за смъртта...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Обрат по бюджетната процедура: Управляващите изтеглят план-сметката
Чете се за: 06:45 мин.
У нас
Пеевски: Искат ли да блокирам парламента всеки ден и да ги викам долу?
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
"Космическа пеперуда" запечата телескоп в Чили
Чете се за: 01:15 мин.
По света
