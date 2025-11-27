Лара Гут-Бехрами пропуска останалата част от сезона

Олимпийската шампионка в ски алпийските дисциплини Лара Гут-Бехрами ще пропусне останалата част от сезона, след като получи разкъсване на кръстни връзки на коляното, съобщиха от Швейцарската федерация по ски в свое изявление.

Двукратната носителка на Световната купа ще трябва да се подложи на операция, която ще се състои през следващата седмица. Гут-Бехрами падна по време на тренировка по супергигантски слалом в Колорадо, САЩ.

"Представях си, че следващите няколко месеца ще бъдат много различни и наистина очаквах с нетърпение останалата част от сезона. Наскоро преживяхме някои драматични събития в нашия спорт, с фатални инциденти, включващи млади спортисти. Вярвам, че тази контузия в коляното, колкото и тежка да е тя, не може да се счита за трагедия", каза тя.

Гут-Бехрами няма да участва на Oлимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо през 2026 година.

34-годишната швейцарка наскоро заяви, че настоящият сезон ще бъде последен в нейната кариера в спорта.

"Целта ми е да се възстановя напълно и след това да се завърна към най-добрата форма. Едва тогава ще знам точно какво ми носи бъдещето", каза още тя.

Швейцарката спечели едно олимпийско злато, две златни медала от световни първенства и два пъти триумфира със Световната купа.

Лара Гут-Бехрами има общо 48 победи в стартовете за Големия кристален глобус.