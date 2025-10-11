БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма...
Лас Вегас Ейсис триумфира в женската НБА за трети път в последните четири години

Спорт
Тимът воден от Ей'Джа Уилсън не даде нито един мач на Меркюри в първия финал на ЖНБА в историята на лигата, в който се игра до седем мача

Лас Вегас Ейсис
Отборът на Лас Вегас Ейсис спечели третата си титла в женската НБА за последните четири години, след като победи Финикс Меркюри с 97:86 в четвъртия мач от финалите.

Ейсис, водени от Ей'Джа Уилсън, надделя над Меркюри с 4:0 успеха в първия финал в историята на ЖНБА, в който се игра до седем мача.

Уилсън, която спечели наградата за най-полезен играч през редовния сезон, отбеляза 31 точки и взе 9 борби, както и 4 асистенции и 3 блокади в решаващия мач. Тя постигна средно по 28.5 точки и 11.8 борби в серията срещу Меркюри и беше удостоена с наградата МВП на финалите.

Гардовете Челси Грей и Джаки Йънг допринесоха с по 18 точки всяка и общо 11 борби и 12 асистенции.

Лас Вегас спечели първата си титла през 2022 година под ръководството на тогавашния старши треньор Беки Хамън, превръщайки се в първия отбор от града, взел трофей в голяма професионална лига в САЩ. Година по-късно те станаха първият отбор от ЖНБА от повече от 20 години, спечелил две поредни шампионски титли.

През 2024 година Ейсис бяха елиминирани в плейофите от Ню Йорк Либърти, който впоследствие спечели титлата, съобщава ДПА.

#Женска национална баскетболна асоциация (ЖНБА) #Лас Вегас Ейсис

