Левски без Костадинов и Сангаре, но с Никола Серафимов в групата за мача с АЗ Алкмаар

Група от 22 футболисти определи старши треньорът на Левски Хулио Веласкес за първата среща от плейофния кръг на Лигата на конференциите срещу АЗ Алкмаар (Нидерландия). Двубоят на Национален стадион „Васил Левски“ е тази вечер от 21:00 часа.

Тимът на Хулио Веласкес отново няма да може да разчита на Георги Костадинов и Мустафа Сангаре, но в разширения състав попадна новото попълнение Никола Серафимов, който беше картотекиран навреме.

Ето и цялата група на „сините“:

Светослав Вуцов, Огнян Владимиров, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Кристиан Макун, Кристиан Димитров, Никола Серафимов, Вендерсон Цунами, Майкон, Карлос Охене, Асен Митков, Гашпер Търдин, Патрик Мислович, Рилдо Фильо, Карл Фабиен, Мазир Сула, Марин Петков, Фабио Лима, Евертон Бала, Радослав Кирилов, Борислав Рупанов.