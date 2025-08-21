Ограничават паркирането около националния стадион заради срещата между "Левски" и "Аз Алкмаар"

Ограничават престоя и паркирането на места около Националния стадион "Васил Левски" заради футболната среща между "Левски" и "Аз Алкмаар" днес, съобщиха от Столичната община.

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието и без да се засягат местата в режим на платено паркиране "служебен абонамент" от 8.00 ч. до 23.00 ч. на паркинга на моста пред Националния стадион "Васил Левски", както и от 12.00 ч. до 23.00 ч. на южното платно на бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" в участъка между бул. "Драган Цанков" и ул. "Ген. Гурко".

Мачът ще се състои тази вечер от 21.00 ч.