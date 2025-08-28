Левски гостува на АЗ Алкмаар, Арда приема Ракув за място в основната фаза на Лигата на конференциите

Левски и Арда излизат в срещите си реванши от плейофите за влизане в основната фаза на Лига на конференциите.

„Сините“ гостуват на АЗ Алкмаар. Двубоят на стадион „АФАС“ започва в 20:30 часа и ще бъде ръководен от поляка Дамиан Силвестжак.

Задачата пред Левски е изключително тежка – отборът трябва да навакса пасив от два гола, след като преди седмица на стадион „Васил Левски“ нидерландците се наложиха с 2:0 с попадения през второто полувреме. Въпреки силната подкрепа от трибуните в София, „сините“ не успяха да извоюват благоприятен резултат.

Добрата новина за наставника Хулио Веласкес е, че в състава се завръщат Мустафа Сангаре и Георги Костадинов, пропуснали първия мач заради травми. Карлос Охене обаче остава извън сметките и не пътува за Нидерландия.

Арда посреща Ракув. Срещата на стадиона в Кърджали започва в 21:00 часа и ще бъде ръководена от хърватина Игор Паяч.

В първия мач в Полша тимът на Александър Тунчев загуби с 0:1 след груба грешка на Феликс Ебоа Ебоа, довела до гол във вратата на Анатолий Господинов. Въпреки това в лагера на домакините цари оптимизъм, че отборът може да постигне мечтаното участие в Европа.

„Небесносините“ достигнаха до тази фаза, след като елиминираха ХИК и Кауно Жалгирис. Ракув отстрани Жилина и Макаби (Хайфа). В първия двубой в Полша Арда демонстрира, че може да бъде равностоен съперник, а през второто полувреме имаше добри възможности за изравняване, включително удар в гредата.

