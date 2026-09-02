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Левски обърна Славия за шест минути и продължи без грешка в първенството

Мариан Николов от Мариан Николов
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Армстронг Око-Флекс блесна с великолепен гол, а Хуан Переа донесе успеха с 2:1 в най-старото столично дерби

Снимка: Startphoto.bg
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Левски показа характер и стигна до победа с 2:1 срещу Славия в отложения двубой от петия кръг на Първа лига. "Сините“ изоставаха след попадение на Емил Стоев, но резервите Армстронг Око-Флекс и Хуан Переа осъществиха пълен обрат в рамките на шест минути. Така тимът на Хулио Веласкес продължи без загубена точка в първенството.

Левски започна по-активно на стадион „Александър Шаламанов“ и още в 11-ата минута Давид Кусо получи отлична възможност да открие резултата, но от добра позиция не намери вратата. Малко след това Сержиньо стреля от дистанция, но Иван Андонов беше на мястото си и улови.

В 18-ата минута Асен Митков също опита удар отдалеч, но топката премина над напречната греда.

Проблемите за Хулио Веласкес започнаха около половин час след началото. Мехди Мубарик получи травма и не успя да продължи, като на негово място се появи Кристиан Макун. Само няколко минути по-късно гостите понесоха още един сериозен удар. Никола Серафимов падна лошо върху ръката си и се наложи да напусне принудително, а Марко Груич го замени.

Славия отправи първата си по-сериозна заплаха в 42-ата минута. Иван Минчев шутира от около 30 метра, като топката премина опасно близо до вратата на Светослав Вуцов. В добавеното време на първата част Левски отговори чрез Алекс Сентейес, който получи добър пас от Груич и стреля от малък ъгъл във външната страна на мрежата.

На почивката Веласкес направи още една промяна и включи Майкон вместо Асен Митков. „Сините“ отново започнаха по-активно, а Марко Груич имаше възможност след центриране на Сентейес, но ударът му с глава премина над вратата.

В 57-ата минута Славия нанесе своя удар. Мохамед Досо изведе Емил Стоев, който се справи с Алекс Сентейес и с прецизен удар в далечния ъгъл преодоля Вуцов за 1:0.

Хулио Веласкес реагира и в 66-ата минута пусна Армстронг Око-Флекс и Хуан Переа. Решението на испанския специалист даде резултат почти моментално.

Само четири минути след появата си на терена Око-Флекс сътвори великолепен индивидуален гол. Ирландецът пое топката отдясно, премина през няколко футболисти на Славия и технично прехвърли излезлия срещу него Иван Андонов за 1:1.

Левски вече имаше инициативата, а в 76-ата минута обратът беше завършен. Сержиньо центрира към Хуан Переа, който се измъкна от отбраната на домакините и засече топката от въздуха в мрежата за 2:1.

"Сините“ можеха да решат всичко няколко минути преди края. Майкон изведе Рейналдо сам срещу Андонов, но стражът на Славия скъси дистанцията и успя да спаси.

Последната дума обаче можеше да бъде на Славия. Във втората минута на добавеното време Дейвид Малембана надскочи защитата на гостите след корнер и насочи опасно с глава към долния ъгъл. Светослав Вуцов направи решаващо спасяване, с което запази победата на Левски.

Така „сините“ преодоляха не само изоставането в резултата, но и двете принудителни смени през първото полувреме, за да спечелят най-старото столично дерби с 2:1. Решаващи се оказаха ходовете на Веласкес от резервната скамейка – Око-Флекс даде началото на обрата, а Переа го завърши.

#Първа лига 2026/2027 #ПФК Левски София #ПФК Славия

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