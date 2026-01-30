БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Левски: Очаква се клубът да е с напълно изчистени публични задължения в края на годината

от БНТ
Чете се за: 01:37 мин.
Спорт
Клубът дължи малко над 1.8 млн. лв на НАП и малко над 680 000 лв на Столична община.

Левски емблема
Снимка: БТА
Левски информира своите фенове за поредните месечни плащания по разсрочените си задължения към държавата и общината.

Клубът дължи към днешна дата малко над 1.8 млн. лв на НАП и малко над 680 000 лв на Столична община.

Ето какво гласи съобщението на Левски:

ПФК Левски информира своите привърженици, акционери и партньори, че вчера клубът извърши поредните месечни плащания по разсрочените си задължения към държавните и общинските институции свързани с натрупаните в предходни години лихви – 112 484,22 евро (220 000 лева) към Националната агенция за приходите (НАП) и 30 166.22 евро (59 000 лева) към Столична община.

Към днешна дата оставащите задължения по разсрочванията са:

НАП – 1 806 505,90 лева (923 651,80 евро)

Столична община – 681 299,07 лева (348 342,68 евро)

Плащанията са част от последователната политика на клуба за финансова дисциплина и устойчивост, като ПФК Левски ще продължи да обслужва регулярно поетите ангажименти. Очаква се клубът да е с напълно изчистени публични задължения в края на 2026 година.

Клубът благодари на всички привърженици, акционери, партньори и спонсори за доверието и подкрепата, която оказват ежедневно.

