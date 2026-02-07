Левски победи Ботев Враца с дебютни голове на Хуан Переа и Армстронг Око-Флекс

Новите попълнения Хуан Переа и Армстронг Око-Флекс записаха дебютните си голове и Левски спечели с 3:1 срещу Ботев Враца в мач от 20-ия кръг на Първа лига. Така "сините" възстановиха преднината си от седем точки срещу ЦСКА 1948 и Лудогорец на върха в класирането.

Двата отбора стигнаха до първите си положения малко преди преполовяването на началната част. Първо гостите бяха близо до гол след центриране на Хосе Гайегос от лявото крило, но "синият" юноша Мартин Петков бе неточен с глава. В ответната атака пък Мазир Сула удари напречната греда след шут извън наказателното поле.

Левски не успя да вкара в първите 45 минути, но го направи в 46-ата. "Сините" направиха контраатака, а Мазир Сула преодоля много терен и подаде на Евертон Бала. Бразилецът пусна пас пред вратата и Переа засече топката, записвайки гол в дебютния си мач като титуляр за Левски.

Това отвори мача и вторият гол не закъсня. В 51-та минута бе ред и на втория алжирец в състава на "сините" за ключов принос. Акрам Бурас организира атака през центъра и подаде на Майкон в наказателното поле, а бразилецът търпеливо се освободи от двама и се разписа със силен удар. Само две минути по-късно дойде време и за дебютното попадение на Армстронг Око-Флекс, който получи подаване в наказателното поле от Сула, направи ефектен финт срещу Иван Горанов и преодоля за трети път Марин Орлинов.

Ботев отговори с попадение в 58-та минута. Хосе Гайегос получи подаване по лявото крило от Радослав Цонев и центрира, а топката се отклони от крака на Кристиан Димитров. Така тя стана много удобна за Мартин Петков, който я получи непокрит на далечна греда и вкара във вратата на Левски.

Мазир Сула удари втората си греда в 73-та минута, а в мача повече голове не паднаха. Поражението остави Ботев на девето място в класирането с актив от 25 точки и една по-малко от Локомотив 1926 (София), който е последен във втората четворка на първенството.