Левски подписа договор със сина на Емил Ангелов Ернан

Юношата на Левски Ернан Ангелов подписа професионален договор с клуба. Контрактът е за срок от три години.

Ернан Ангелов е роден на 20 януари 2009 година и е част от Академия Левски от 2022 година. Записва 92 мача и вкарва 85 гола за отборите в Столичното първенство (U14), Елитните юношески групи до 15, до 16 и до 17 години и за Купа БФС. През настоящия сезон нападателят играе за отбора на Левски до 17 години в Елитната група като има на сметката си 14 мача и 15 отбелязани гола.

През сезон 2022/23 г. печели титлата в Столичното първенство с Левски. Попада в идеалния отбор на Елитната юношеска група до 15 години за сезон 2023/24 г.