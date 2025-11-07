Левски подписа с американски център

Американският център Седариан Рейнс подсилва състава на баскетболния Левски, съобщиха от клуба.

"Казваме добре дошъл на силно попълнение под коша", написаха от БК Левски.

206-сантиметровият състезател е познато име за българските фенове, тъй като е носил екипите още на Берое и Спартак Плевен.

Левски ще гостува на Балкан в Ботевград в събота в двубой от шестия кръг в НБЛ, като предстои да стане ясно дали 35-годишният Рейнс ще дебютира тогава за тима.