Левски се изправя срещу Миньор 2015 в квалификациите на баскетболната Купа на България

Левски срещу Миньор 2015, Шумен срещу Берое Стара Загора и Академик Бултекс 99 срещу Ботев 2012 Враца противопостави жребият за квалификациите в турнира за Купата на България по баскетбол за мъже, проведен в зала “Триадица” в София.

Шестте отбора ще се конкурират за три места във Финалната осмица на състезанието. Жребият беше пълен и недирижиран, а срещите от квалификациите на предстоящия турнир ще се играят на разменено гостуване.

По програма мачовете ще са на 7 и 28 януари 2026 година. Домакини на вторите срещи ще бъдат Миньор 2015, Берое и Ботев 2012.

За Финалната осмица сигурно място вече имат евроучастниците Балкан, Рилски спортист и Спартак Плевен, носителят на трофея за 2025 година Черно море Тича и най-високо класираният тим след първия етап в Националната баскетболна лига (НБЛ), извън споменатите - Локомотив Пловдив.

Финалите за Купата на България ще се проведат в периода от 19 до 22 февруари, а за домакин официално беше потвърден град Ботевград.

Жребият за топ 8 на турнира ще се проведе на 30 януари.