Борислава Христова и Атинайкос продължават към Топ 16 на турнира Еврокъп

Борислава Христова и Атинайкос си осигуриха участие на осминафиналите на турнира Еврокъп. Българката и нейните съотборнички спечелиха домакинството си на Хайрис със 73:51 във втората среща от плейофите.

Капитанът на националния ни тим по баскетбол се включи от резервната скамейка и остана в игра само 7 минути, за които приключи с 1 точка и 3 борби.



Селекцията на Стела Калциду спечели преди седмица на испанска земя с 80:75 в първия мач и след две победи продължава към Топ 16 на втория по сила турнир при жените на Стария континент.

Холи Уинтърбърн регистрира 14 точки и 10 асистенции за Атинайкос.

На осминафиналите Христова и компания ще спорят с Шопрон, който елиминира Бешикташ. Мачовете с унгарките са на 15 и 22 януари.