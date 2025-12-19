БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Борислава Христова и Атинайкос продължават към Топ 16 на турнира Еврокъп

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
Спорт
Запази

Гръцкият тим победи у дома състава на Хайрис със 73:51 във втората среща от плейофите.

победоносен старт борислава христова атинайкос плейофите еврокъп
Слушай новината

Борислава Христова и Атинайкос си осигуриха участие на осминафиналите на турнира Еврокъп. Българката и нейните съотборнички спечелиха домакинството си на Хайрис със 73:51 във втората среща от плейофите.

Капитанът на националния ни тим по баскетбол се включи от резервната скамейка и остана в игра само 7 минути, за които приключи с 1 точка и 3 борби.

Селекцията на Стела Калциду спечели преди седмица на испанска земя с 80:75 в първия мач и след две победи продължава към Топ 16 на втория по сила турнир при жените на Стария континент.

Холи Уинтърбърн регистрира 14 точки и 10 асистенции за Атинайкос.

На осминафиналите Христова и компания ще спорят с Шопрон, който елиминира Бешикташ. Мачовете с унгарките са на 15 и 22 януари.

Свързани статии:

Борислава Христова в предаването "Аз съм"
Борислава Христова в предаването "Аз съм"
Състезателката на Атинайкос в момента е и най-добрата ни...
Чете се за: 07:57 мин.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
1
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
2
Хиляди отдадоха почит на големия Димитър Пенев
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
3
Млад мъж загина при тежка катастрофа край Велико Търново
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
4
Гражданите се насочват към картите в първите дни с еврото
Българската фондова борса с първа сесия за годината
5
Българската фондова борса с първа сесия за годината
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
6
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...

Най-четени

Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да атакуваш къщата му
1
Тръмп за атаката срещу Путин: Едно е да обиждаш, друго е да...
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на Международната асоциация на спортните журналисти
2
Карлос Насар е извън Топ 10 в анкетата за най-добър спортист на...
Почина великият Димитър Пенев
3
Почина великият Димитър Пенев
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
4
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
5
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
6
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро

Още от: Европейски баскетбол

Загуба за Йордан Минчев и Кемниц в Германия
Загуба за Йордан Минчев и Кемниц в Германия
Везенков се погрижи за 12-та победа на Олимпиакос в Гърция Везенков се погрижи за 12-та победа на Олимпиакос в Гърция
Чете се за: 02:45 мин.
Милър-Макинтайър и Цървена звезда се оказаха непреодолимо препятствие за Анадолу Ефес (ВИДЕО) Милър-Макинтайър и Цървена звезда се оказаха непреодолимо препятствие за Анадолу Ефес (ВИДЕО)
Чете се за: 03:35 мин.
Нов грешен ход за Константин Костадинов и Андора в Испания Нов грешен ход за Константин Костадинов и Андора в Испания
Чете се за: 01:15 мин.
Александър Везенков вдъхнови Олимпиакос за успех над Панатинайкос Александър Везенков вдъхнови Олимпиакос за успех над Панатинайкос
Чете се за: 01:30 мин.
Спортните събития, които бележат 2026 година Спортните събития, които бележат 2026 година
Чете се за: 10:17 мин.

Водещи новини

Празнуваме Боявление! Честит Йордановден!
Празнуваме Боявление! Честит Йордановден!
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес Граничен контрол: Системата за влизане и излизане в ЕС започва да функционира от днес
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е демокрация? Специално пред БНТ говори венецуелски опозиционер - възможна ли е демокрация?
Чете се за: 05:47 мин.
По света
Предупреждение за силен вятър и във вторник Предупреждение за силен вятър и във вторник
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
„Климатът – горещата истина“: Сеене на облаци -...
Чете се за: 04:57 мин.
У нас
Делото "САЩ срещу Мадуро": Венецуелският президент се...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
София и Александър са най-предпочитаните имена на новородени деца...
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ