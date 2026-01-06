Левски трансферира Вандерсон Цунами в турския Ъгдър

Левски трансферира защитника Вендерсон Цунами в клуба от Турция Ъгдър, съобщиха от досегашния му клуб.

Бразилският бранител се присъедини към Левски на 23 ноември 2021 година и направи своя дебют със синята фланелка на 19 февруари 2022 година при победата над Локомотив Пловдив с 2:1 на стадион „Георги Аспарухов“. На 6 май 2022 година отбеляза дебютния си гол при победата с 1:0 като гост на Черно море.

За Левски записа 139 мача и отбеляза 8 гола във всички турнири. Носител на Купата на България за 2022 година. От началото на 2024 година е капитан на отбора.