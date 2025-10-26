Лил се развихри срещу последния в Лига 1

Отборът на Лил се възстанови от поражението от ПАОК (Солун) на свой терен в турнира УЕФА Лига Европа по най-добрия начин, побеждавайки с 6:1 намиращия се на последно място във френското първентво Мец. С тези три точки "мастифите" събраха 17 и се изкачиха на 4-о място в Лига 1, на три след лидера Пари Сен Жермен.

След интензивен атакуващ натиск от първия съдийски сигнал, Лил поведе в 25-ата минута. Матиас Фернандес-Пардо изглеждаше много активен и промъкна до страничната линия. Оттам той върна топката на Хамза Игамане, който овладя и спокойно прати топката в долния ъгъл на вратата.

Нещата можеха да се развият по различен начин, след като мигове по-късно топката достигна до Шейх Сабали в наказателното поле. Турският вратар на домакините Берке Йозер не беше на позиция, но нападателят прехвърли топката доста над гредата. Пропускът бързо бе наказан, когато стражът Папе Си опита да намери свой съотборник с дълъг пас, но изпрати топката право у Феликс Корея, който се ориентира правилно и я върна директно в мрежата от 40 метра.

Феликс Корея направи 3:0 осем минути след началото на второто полувреме, отново след подаване на Фернандес-Пардо. Ромен Перо покачи на 4:0 в 64-ата минута, а Корея подаде на ветерана Бенжамен Андре, който в 82-ата минута вкара петия гол.

Хакон Харалдсон завърши разгрома, добавяйки шести гол в добавеното време. Имаше поне време за утешителен гол, тъй като Ибу Сане отбеляза вероятно най-хубавия гол в мача с истински снаряд по диагонала в далечния ъгъл. Поражението остави Мец на дъното в класирането само с 2 точки. Тимът няма победа в последните си девет мача.