Литва шокира Великобритания слен немислим обрат в квалификациите за световното първенство

Литва постигна драматичен успех при визитата на Великобритания в квалификациите за световното първенство по баскетбол в Катар през 2027 г.

В Лондон литовците изоставаха със седем точки при 80:87 по-малко от 10 секунди преди сирената, когато на сцената се появи Игнас Саргиунас. 26-годишният играч първо вкара тройка, за да намали на 83:87. Британците вкараха един наказателен удар впоследствие, но Саргиунас доближи своите на две точки от съперника след нова точна стрелба зад арката. Стигна се до грешка на домакините и Саргиунас пое топката, като стреля от впечатляваща дистанция, за да вкара трета последователна тройка и да разплаче Великобритания, който вече се виждаше победител, за крайното 89:88.

Страхотната игра на Саргиунас донесе и закономерни сравнения със стореното от Трейси Макгрейди с екипа на Хюстън Рокетс срещу Сан Антонио Спърс. Тогава Макгрейди собственоръчно обърна "шпорите", реализирайки 13 точки в рамките на 35 секунди.

В другия мач от група D Исландия се наложи над Италия с 81:76.