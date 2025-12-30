Ливърпул се раздели с треньора по статичните положения

Аарън Бригс напуска Ливърпул, оповести клубът. Досега той работеше като треньор по статичните положения в първия отбор.

38-годишният специалист се присъедини към "червените" през юли 2024-а и бе част от щаба на Арле Слот, който изведе мърсисайдци до 20-а титла на страната. Първоначално Бригс работеше по индивидуалната подготовка на играчите.

През сезон 2025/26 във Висшата лига Ливърпул допусна 12 гола от статични положения (без дузпи) – най-лошият показател в лигата. Седем гола бяха допуснати от корнери.

Сега работата по статичните положения ще се поеме от останалата част на щаба. Ливърпул е четвърти с 32 точки в таблицата, а на първи януари ще посрещне Лийдс в 19-ия кръг от Висшата лига.