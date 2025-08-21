БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
ИЗВЕСТИЯ

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг:...
Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT
Преместиха Георги Семерджиев в затвора в Бобов дол
Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в...
Виктор Илиев, врязал се с кола в автобус, вече е в ареста
Не са открити нарушения при случая с родилката, оплакала...
Ливърпул загуби Фримпонг за двубоите с Нюкасъл и Арсенал

Спорт
Десният бек е с контузия и ще почива няколко седмици.

Фримпонг
Снимка: Официален сайт / Liverpool FC
Едно от новите попълнения на Ливърпул Жереми Фримпонг няма да играе до паузата за мачовете на националните отбори заради контузия. Новината потвърди мениджърът на английския шампион Арне Слот. Националът на Нидерландия получи травма при победата на "червените" с 4:2 срещу Борнемут в първия кръг от новия сезон миналата седмица.

Десният краен защитник принудително беше изваден от игра в 60-ата минута на двубоя.

Очаква се Фримпонг да пропусне мачовете на Ливърпул срещу Нюкасъл и Арсенал, след което предстои пауза за международни срещи през септември.

#Жереми Фримпонг #ФК Ливърпул

Още от: Европейски футбол

Лига на конференциите: Левски - АЗ Алкмаар (ГАЛЕРИЯ)
Лига на конференциите: Левски - АЗ Алкмаар (ГАЛЕРИЯ)
Има сделка: Милан и Байер се разбраха за трансфера на нападател Има сделка: Милан и Байер се разбраха за трансфера на нападател
Лудогорец гостува на Шкендия в Скопие в първия мач от плейофите на Лига Европа Лудогорец гостува на Шкендия в Скопие в първия мач от плейофите на Лига Европа
Гледайте втория епизод от новия сезон на подкаста на БНТ "Фентъзмагории" Гледайте втория епизод от новия сезон на подкаста на БНТ "Фентъзмагории"
Маартен Мартенс: Левски е в добра форма, но ние сме тук за добър резултат Маартен Мартенс: Левски е в добра форма, но ние сме тук за добър резултат
Рома подписа с нападател на Астън Вила Рома подписа с нападател на Астън Вила
Водещи новини

Ексклузивно: Още миналата година въжетата на атракциона в Несебър са били прокъсани?
Ексклузивно: Още миналата година въжетата на атракциона в Несебър...
У нас
Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил катарамата, за да прикрие следи Нова следа за трагичния полет в Несебър: Морякът изхвърлил катарамата, за да прикрие следи
У нас
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти 35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
У нас
Нетаняху нареди започването на незабавни преговори за освобождаване на всички заложници Нетаняху нареди започването на незабавни преговори за освобождаване на всички заложници
По света
Швейцария, Австрия или Турция - възможни места за мирни преговори...
По света
Мъжът, врязал се в детска площадка, се опитал да подпали жена на...
У нас
Отново пострадало дете на атракцион: Майка разказва за инцидент в...
У нас
Пожар гори в района на Голямо село, община Бобов дол
У нас
