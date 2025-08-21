Ливърпул загуби Фримпонг за двубоите с Нюкасъл и Арсенал

Едно от новите попълнения на Ливърпул Жереми Фримпонг няма да играе до паузата за мачовете на националните отбори заради контузия. Новината потвърди мениджърът на английския шампион Арне Слот. Националът на Нидерландия получи травма при победата на "червените" с 4:2 срещу Борнемут в първия кръг от новия сезон миналата седмица.

Десният краен защитник принудително беше изваден от игра в 60-ата минута на двубоя.

Очаква се Фримпонг да пропусне мачовете на Ливърпул срещу Нюкасъл и Арсенал, след което предстои пауза за международни срещи през септември.