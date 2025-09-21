БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Дебютантът в НБЛ с нова победа преди старта на новия сезон.

Локомотив Пловдив без проблеми срещу Левски в София
Снимка: bgbasket.com
Слушай новината

Локомотив Пловдив постигна втори пореден успех преди да дебютира в НБЛ. Момчетата на Асен Николов се оказаха по-силни от Левски след 80:58 в контрола, която се изигра в зала „Триадица“.

Това бе достатъчно за дебютанта в родния елит да има на сметката си две победи и една победа, а играчите на Константин Папазов все още не знаят какво е успех и към този момент срещу името им личат две поражения в подготовката. За „черно-белите“ предстои турнирът, който организират в чест на легендарната Пенка Стоянова на 26 и 27 септември. Сред участниците са още столичният тим, Ботев 2012 и Академик Бултекс 99. На полуфиналите Локомотив ще спори с врачани.

Преди това Левски ще премери сили с Миньор 2015 в Перник на 23 септември (вторник) от 20:00 часа.

Гостите наложиха волята си още в началото и в края на първата част авансът им бе 10 точки. Във втория период „смърфовете“ не отстъпиха инициативата, а на голямата почивка оформиха 39:26 в своя полза. През второто полувреме Локомотив не изпусна инициативата и доигра спокойно мача.

