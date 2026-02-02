Локомотив Пловдив се подсили с юноша на италианския Пиза

Локомотив Пловдив привлече Миха Търдaн от италианския Пиза, съобщиха “смърфовете”.

“Черно-белите” ще придобият неговите права без трансферна сума, но ще дължат определен процент при продажба на играча в трети клуб. Полузащитникът стана част от Локомотив с контракт за две години и половина.

Миха Търдан е роден на 12 април 2005 г. в Любляна, Словения. Юноша е на Емполи и Пиза. За последно се е състезавал за състава на Красава, където е бил под наем. Полузащитникът има записани двубои и за националните отбори на Словения при U19, U18 u U15.