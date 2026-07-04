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Лудогорец изпусна победата срещу Ботошани в последните секунди на контролата в Банско

Мариан Николов от Мариан Николов
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Спорт
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"Орлите“ поведоха с два гола още до 15-ата минута, но румънският тим стигна до 2:2 с попадение в добавеното време

лудогорец изпусна победата ботошани последните секунди контролата банско
Снимка: Startphoto.bg
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Лудогорец завърши 2:2 с румънския Ботошани в поредната си контролна среща от лятната подготовка, проведена в Банско. Разградчани започнаха силно и поведоха с два гола още през първия четвърт час, но допуснаха изравняване в последните секунди на двубоя.

Тимът на Микел Старе откри резултата в 10-ата минута. Бърнард Текпетей получи топката по левия фланг и намери с прецизно подаване Алберто Салидо, който овладя пред наказателното поле и с точен удар по земя прати топката в долния ляв ъгъл за 1:0. За испанския нападател това беше трети гол в последните две контроли, след като се разписа два пъти срещу Етър.

Само четири минути по-късно Лудогорец удвои аванса си. Хендрик Бонман изведе отлично Текпетей, който преодоля защитата на Ботошани и с хладнокръвен завършващ удар покачи на 2:0.

Румънският тим обаче бързо се върна в мача. В 17-ата минута Себастиан Малат се измъкна зад отбраната на разградчани и останал сам срещу Бонман намали резултата на 2:1.

До почивката Лудогорец продължи да бъде по-опасният отбор. Вратарят на Ботошани Анестис се намеси решително след опасен удар от дистанция, а малко преди края на първата част отрази и силен шут на Текпетей.

След подновяването на играта треньорският щаб на шампионите извърши почти пълна смяна на състава, като на терена от титулярите останаха единствено Шишков и Калоч.

В 62-ата минута Лудогорец беше близо до трето попадение. Биле опита да прехвърли излезлия напред вратар с удар от около 40 метра, но топката срещна напречната греда. Малко след това Анестис спаси нов опасен изстрел, този път на Секо, а в 69-ата минута удар на Съров беше блокиран в последния момент.

Когато всичко изглеждаше решено, Ботошани стигна до изравнителен гол в добавеното време. След изпълнение на корнер защитата на Лудогорец не успя да изчисти топката, тя попадна в румънски футболист, който с точен удар по земя оформи крайното 2:2 в последните секунди на срещата.

В проверката разградчани бяха без част от основните си футболисти, сред които Антон Недялков, Оливие Вердон, Кайо Видал и Ерик Маркус. Дерой Дуарте също отсъстваше, след като едва предната вечер приключи участието си на световното първенство с националния тим на Кабо Верде. Сред титулярите обаче започна Петър Станич, който продължава да бъде свързван с трансфер в гръцкия Олимпиакос.

#ПФК Лудогорец #Ботошани

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