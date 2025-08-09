БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Лудогорец отново удари на камък с бразилски таран

Гремио отхвърли и втората оферта на българския шампион.

Андре Енрике
Снимка: БТА
Бразилският гранд Гремио е отхвърлил и новата подобрена оферта на Лудогорец за нападателя Андре Енрике, съобщава журналистът Фабио Варгас.

Българският шампион е предложил да вземе високия 190 см голмайстор за една година под наем за 300 хиляди долара, като в договора е предвидена и клауза от 3 милиона долара откупна цена на бразилския таран. Предложението обаче се е видяло малко на Гремио или клубът не иска да дава футболиста си под наем на този етап. Бразилският тим иска да продаде направо Енрике, но за 5 милиона долара.

В същото време Андре Енрике лекува контузия на бедрото и не е ясно кога точно ще се завърне в игра. В края на миналия месец Гремио вече отклони първото предложение на "орлите" за нападателя.

Гремио привличат Андре Енрике от Ерсилио Луз в началото на 2024 година, като плащат за правата му 1,2 милиона евро. Последният му мач за Гремио е на 19 юли срещу Вашку да Гама (1:1), като в него той се контузва. През годината има общо 18 мача и 2 гола за бразилския тим във всички турнири.

