Лудогорец спечели гостуването си на Локомотив София след обрат

Лудогорец победи Локомотив София с 3:1 в мач от 20-ия кръг на Първа лига. Разградчани стигнаха до успеха след обрат.

"Железничарите" откриха резултата в 8-ата минута. Спас Делев се разписа във вратата на бившия си клуб. Нападателят се разписа с шут от воле от малък ъгъл.

Почти четвърт час след началото на мача Ивайло Чочев можеше да възобнови равенството, но стреля в лявата греда с шут извън наказателното поле.

Шампионите изравниха 31 секунди след началото на второто полувреме на стадион "Локомотив" в столицата. Ивайло Чочев получи топката с гръб към вратата, но се завъртя на 90 градуса и се разписа.

В 58-ата минута разградчани получиха дузпа за игра с ръка на Георги Минчев. Резервата Петър Станич се разписа от бялата точка и "орлите" стигнаха до обрат.

Райън Бидунга получи директен червен картон в 78-ата минута, след намесата на ВАР, за нарушени срещу Дерой Дуарте.

Гостите подпечатаха успеха си с гол в 84-ата минута. Руан Курз засече с глава центриране на Петър Станич.

Лудогорец остава на 3-ото място в класирането с актив от 40 точки. Локомотив София заема 8-ата позиция в подреждането с 26 пункта.