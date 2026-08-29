БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Призив за помощ от доброволци и бутилирана вода отправиха...
Чете се за: 03:17 мин.
Следващата седмица президентът Йотова ще обяви името на...
Чете се за: 02:02 мин.
Пресслужбата на МС: Граждани и медии не са...
Чете се за: 01:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

МААЕ: Електроснабдяването на Запорожката АЕЦ е критично застрашено

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
По света
Запази
МААЕ: Електроснабдяването на Запорожката АЕЦ е критично застрашено
Снимка: АП/БТА
Слушай новината

Електроснабдяването на окупираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала в Украйна е критично застрашено, тъй като запасите от гориво за аварийните ѝ генератори намаляват, предупреди днес Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), цитирана от ДПА.

Централата е без външно захранване вече повече от седмица и разчита на дизелови генератори, заяви генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси.

Съобщава се, че доставките на дизелово гориво временно са били достатъчни само за 10 дни, преди няколко десетки тона гориво да бъдат доставени от извън обекта тази седмица.

„Настоящата ситуация за пореден път показва защо надеждното външно захранване и сигурните маршрути за доставка са необходими за ядрената безопасност и сигурност“, каза Гроси.

Генералният директор на МААЕ предупреди, че без възстановяване на външното електрозахранване или допълнителни доставки на дизел в близко бъдеще „централата може да се изправи пред прекъсване на електрозахранването в рамките на приблизително 10 дни“.

Съобщава се, че МААЕ работи над установяването на зона за локално примирие, за да се даде възможност за ремонт на ключов електропровод. Ако тези ремонти бъдат успешни, те биха възстановили външното електрозахранване на обекта.

Запорожката АЕЦ е най-голямата атомна електроцентрала в Европа. Тя попадна под руски контрол малко след избухването на войната в Украйна през 2022 г. и оттогава е била подлагана многократно на удари, отбелязва ДПА.

Реакторите са спрени, но трябва да продължат да се охлаждат. МААЕ има постоянен екип на място, който да следи ситуацията.

#критично #АЕЦ "Запорожие" #войната в Украйна #МААЕ

Последвайте ни

ТОП 24

Нова детска градина с места за 100 деца отвори врати в столичния кв. „Христо Ботев“
1
Нова детска градина с места за 100 деца отвори врати в столичния...
Демерджиев освободи директора на ОДМВР - Благоевград заради случая със задържаната жена в Струмяни
2
Демерджиев освободи директора на ОДМВР - Благоевград заради случая...
Селекционерът Илиан Илиев: Излизаме за победа във всичките ни срещи на световното по Сока 6
3
Селекционерът Илиан Илиев: Излизаме за победа във всичките ни срещи...
НА ЖИВО: Амиго Северозапад - Футзал Мед Макс, мач от предварителния кръг на Шампионската лига по футзал
4
НА ЖИВО: Амиго Северозапад - Футзал Мед Макс, мач от предварителния...
Протестна подписка: Хората са против да се складира „летяща пепел“ в близост
5
Протестна подписка: Хората са против да се складира „летяща...
Скандал с арест на активистка при визитата на премиера Радев в Струмяни (ОБЗОР)
6
Скандал с арест на активистка при визитата на премиера Радев в...

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
2
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
3
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
4
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
5
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...
Проливни дъждове и в сряда
6
Проливни дъждове и в сряда

Още от: Европа

За най-малко 27 жертви на руска въздушна атака в Киевска област обявиха украинските власти
За най-малко 27 жертви на руска въздушна атака в Киевска област обявиха украинските власти
В Нидерландия опазват 250-годишна вятърна мелница с дига В Нидерландия опазват 250-годишна вятърна мелница с дига
Чете се за: 00:32 мин.
Исландците гласуват на референдум дали да бъдат подновени преговорите за присъединяване към ЕС Исландците гласуват на референдум дали да бъдат подновени преговорите за присъединяване към ЕС
Чете се за: 00:32 мин.
Почина норвежкият крал Харалд V и мотото „Всичко в името на Норвегия“ Почина норвежкият крал Харалд V и мотото „Всичко в името на Норвегия“
Чете се за: 03:30 мин.
Исландците решават на референдум: Трябва ли страната да поднови преговорите за членство в ЕС? Исландците решават на референдум: Трябва ли страната да поднови преговорите за членство в ЕС?
Чете се за: 03:45 мин.
Пробив в медицината: Разказ на пациент, върху когото е тествана ваксина срещу рак на кожата Пробив в медицината: Разказ на пациент, върху когото е тествана ваксина срещу рак на кожата
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

Призив за помощ от доброволци и бутилирана вода отправиха от Община Струмяни
Призив за помощ от доброволци и бутилирана вода отправиха от Община...
Чете се за: 03:17 мин.
Регионални
Президентският вот: Йотова обявява вицепрезидента си през следващата седмица (ОБЗОР) Президентският вот: Йотова обявява вицепрезидента си през следващата седмица (ОБЗОР)
Чете се за: 05:07 мин.
У нас
На неохраняем плаж и в бурно море: Двама младежи от Молдова са се удавили край Ахтопол На неохраняем плаж и в бурно море: Двама младежи от Молдова са се удавили край Ахтопол
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
В Гърция свалят цените на туристическите пакети за септември с поне 20% В Гърция свалят цените на туристическите пакети за септември с поне 20%
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Пресслужбата на МС: Граждани и медии не са възпрепятствани да...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Чудо в Непал: Майка откри живи двете си деца след наводнението,...
Чете се за: 02:52 мин.
По света
За най-малко 27 жертви на руска въздушна атака в Киевска област...
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Десетки евакуирани в 5 ч. сутринта заради горящо заведение в Созопол
Чете се за: 03:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ