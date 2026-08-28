БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пожар близо до Рилския манастир, готви се дрон за...
Чете се за: 01:40 мин.
Кораб с 270 души на борда потъна край Кипър, седем са...
Чете се за: 00:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Нова детска градина с места за 100 деца отвори врати в столичния кв. „Христо Ботев“

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
9385
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Запази
нова детска градина места 100 деца отвори врати столичния bdquoхристо ботевldquo
Слушай новината

Нова детска градина с места за 100 деца отвори врати в кв. „Христо Ботев“, съобщиха от Столична община. Филиалът на 62. ДГ „Зорница“ е изграден с инвестиция от 2,81 млн. евро, част от която е осигурена по Националния план за възстановяване и устойчивост. Във филиала ще има места за четири групи. Първите деца ще прекрачат прага на градината през септември.

Обектът е част от проекта за изграждане на шест нови детски градини на територията на Столична община, финансиран по ПВУ. В сградата са обособени занимални и спални помещения, салон за спорт, зала за изкуства, кухня, медицински кабинет и помещения за педагогическия и помощния персонал.

Дворът разполага с четири площадки за игра, общо пространство за децата и малка зеленчукова градина. В нея децата ще могат сами да засаждат растения и да се грижат за тях.

Разкриването на нови места в детските градини и яслите продължава в цяла София. Само през последната година капацитетът на системата е увеличен с 1740 места. Със септемврийския прием ще бъдат осигурени още 500 места, а до края на годината се очаква да бъдат открити поне още 1000.

#100 места #кв. Христо Ботев #София #детска градина

Последвайте ни

ТОП 24

Силата на човешката воля: Момче от Варна спечели титлата от най-тежкия световен триатлон
1
Силата на човешката воля: Момче от Варна спечели титлата от...
До 35° утре, следобедни валежи ще има в началото на новата седмица
2
До 35° утре, следобедни валежи ще има в началото на новата седмица
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
3
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Амиго Северозапад остъпи на Мед Макс в решаващия мач от квалификациите на Шампионската лига по футзал
4
Амиго Северозапад остъпи на Мед Макс в решаващия мач от...
Един загинал и четирима ранени при катастрофа тази нощ в Асеновградско
5
Един загинал и четирима ранени при катастрофа тази нощ в Асеновградско
Един загинал и петима ранени при стрелба по време на техно парти в Швейцария
6
Един загинал и петима ранени при стрелба по време на техно парти в...

Най-четени

Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
1
Полицията издирва Стоян Колев: Тиктокърът избяга от домашния си арест
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
2
НОИ: 810 000 души в България получават пенсия до минималната
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно море с трите си деца
3
Трагедията със загиналото момче в Созопол: Бащата е влязъл в бурно...
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за проследяване
4
Гривната на издирвания Стоян Колев не е имала устройство за...
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по разрушаването на системата на РЗИ, заяви доц. Ангел Кунчев
5
Невъзможно е да наблюдавам, а още по-малко да участвам в процеса по...
Проливни дъждове и в сряда
6
Проливни дъждове и в сряда

Още от: Регионални

Пожар близо до Рилския манастир, готви се дрон за гасенето му
Пожар близо до Рилския манастир, готви се дрон за гасенето му
Републикански шампион е с тежка травма на главата след инцидент на състезание със скутери Републикански шампион е с тежка травма на главата след инцидент на състезание със скутери
Чете се за: 01:57 мин.
Моторист загина след удар в къща в Берковица Моторист загина след удар в къща в Берковица
Чете се за: 00:50 мин.
Заради падналия дъжд облекчават режима на вода в Кюстендил Заради падналия дъжд облекчават режима на вода в Кюстендил
Чете се за: 01:10 мин.
Отбелязват се 131 години от началото на организираното туристическо движение у нас Отбелязват се 131 години от началото на организираното туристическо движение у нас
Чете се за: 01:10 мин.
Доброволци между 15 и 29 години събира инициативата "София Хелпърс" Доброволци между 15 и 29 години събира инициативата "София Хелпърс"
Чете се за: 02:25 мин.

Водещи новини

Пожар близо до Рилския манастир, готви се дрон за погасяването му
Пожар близо до Рилския манастир, готви се дрон за погасяването му
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Кораб с 270 души на борда потъна край Кипър, седем са загинали (СНИМКИ) Кораб с 270 души на борда потъна край Кипър, седем са загинали (СНИМКИ)
Чете се за: 00:22 мин.
По света
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Млад мъж отвлече самолет "Чесна" в Унгария и летя над атомната централа "Пакш" Млад мъж отвлече самолет "Чесна" в Унгария и летя над атомната централа "Пакш"
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Полицията във Варна вече хваща нарушители на пътя и участници в...
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Моторист загина след удар в къща в Берковица
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Републикански шампион е с тежка травма на главата след инцидент на...
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Исландците не подкрепиха подновяването на преговорите за членство в ЕС
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ