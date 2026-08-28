Нова детска градина с места за 100 деца отвори врати в столичния кв. „Христо Ботев“

Нова детска градина с места за 100 деца отвори врати в кв. „Христо Ботев“, съобщиха от Столична община. Филиалът на 62. ДГ „Зорница“ е изграден с инвестиция от 2,81 млн. евро, част от която е осигурена по Националния план за възстановяване и устойчивост. Във филиала ще има места за четири групи. Първите деца ще прекрачат прага на градината през септември.

Обектът е част от проекта за изграждане на шест нови детски градини на територията на Столична община, финансиран по ПВУ. В сградата са обособени занимални и спални помещения, салон за спорт, зала за изкуства, кухня, медицински кабинет и помещения за педагогическия и помощния персонал.

Дворът разполага с четири площадки за игра, общо пространство за децата и малка зеленчукова градина. В нея децата ще могат сами да засаждат растения и да се грижат за тях.

Разкриването на нови места в детските градини и яслите продължава в цяла София. Само през последната година капацитетът на системата е увеличен с 1740 места. Със септемврийския прием ще бъдат осигурени още 500 места, а до края на годината се очаква да бъдат открити поне още 1000.