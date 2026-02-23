Маймунката Пънч и плюшената играчка, която ѝ помогна да оцелее

Историята се развива в зоопарка в Ичикава, Япония, където малко макакче на име Пънч е изоставено от майка си малко след раждането. Без родителска грижа и контакт с други маймуни, то остава напълно само.

Затова служителите и гледачите в зоопарка поемат грижите за Пънч. Те опитват различни начини да го успокоят и да му дадат чувство за сигурност. Навиват кърпи в различни размери, за да има за какво да се хване, но нищо не помага.

Седем месеца по-късно екипът открива решение – плюшена играчка, оформена като друг примат. Пънч веднага се привързва към нея и започва да я носи навсякъде. Играчката му помага да се чувства по-спокоен и защитен.

Кадри с маймунката бързо се разпространяват в социалните мрежи и Пънч се превръща в интернет сензация. Хората по света следят историята му и се радват на всеки малък напредък – моменти, в които той започва да общува с други маймуни.

Днес служителите в зоопарка казват, че има положителна промяна. Пънч постепенно има все по-малка нужда от плюшената играчка и все по-уверено се включва в групата. Според гледачите това е знак, че скоро ще бъде напълно готов да се справя сам.

View this post on Instagram A post shared by Mashable (@mashable)



