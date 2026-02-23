Най-големият ученически турнир по пикълбол в България

Проведе се най-масовият ученически турнир по пикълбол в историята на българския пикълбол по брой участващи училища. Ученици от различни градове показаха много високо ниво на игра, спортсменство и истински отборен дух.

Състезанието се отличи с отлична организация и динамични мачове, а участниците демонстрираха бързина, техника и уважение към съперниците си.

Главният съдия Виктор Пейчев и съдийският екип на Българска Федерация Пикълбол получиха висока оценка за професионалната си работа по време на турнира.

Организаторите отправиха благодарност към учителите, родителите и ръководителите, които подкрепят младите спортисти. Целта е успехите на учениците да се превърнат в пример и да насърчат повече деца да се включат в този спорт.

Българската федерация по пикълбол планира нови инициативи, демонстрации в училищата и следващи турнири, които да допринесат за развитието на спорта сред учениците.