Служебният министър на образованието с послание за Международния ден на майчиния език

Майчиният език е основа на културната памет и личната идентичност, написа служебният министър на образованието и науката Сергей Игнатов в поздравление по повод Международния ден на майчиния език. Посланието му е отправено към членовете на Асоциацията на българските училища в чужбина.

По думите му чрез майчиния език се предават история, ценности и чувство за принадлежност. Той подчертава, че именно българските училища зад граница създават среда, в която българската реч звучи уверено и достойно, дори в многоезична среда.

Министърът изразява благодарност към учителите за тяхната отдаденост и професионализъм, като отбелязва, че трудът им надхвърля учебните програми и съхранява връзката на децата с България. Според него тези училища се превръщат в устойчиви общности, в които знанието върви заедно с възпитанието, а традициите срещат съвременния свят.

Международният ден на майчиния език се отбелязва от 2000 година. В света съществуват около 7000 езика, като почти половината са застрашени от изчезване. Темата за 2026 г. е „Младежките гласове за многоезичното образование“ – с фокус върху ролята на младите хора и дигиталните технологии в опазването на езиковото многообразие.