16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас
Спор за детските ясли: кой трябва да се грижи за най-малките?

Деца
дете ясла варна коронавирус затварят цялата група
От Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи се обявиха против идеята детските ясли да преминат към Министерството на образованието и науката. Поводът е предложение на Столичната общиназа промени в Закона за здравето, които засягат яслите и яслените групи в детските градини.

Според асоциацията, ако детските ясли бъдат извадени от системата на Министерството на здравеопазването, има риск да се намали фокусът върху здравните грижи за най-малките деца. Това, по думите им, може да наруши баланса между физическото и психическото развитие в най-ранна възраст.

В края на януари Столичната община представи стратегия, която предвижда промени и включване на детските ясли в системата на предучилищното образование към МОН. Идеята предизвика дебат за това къде е правилното място на грижата за децата до 3-годишна възраст.

