Мак МакКлънг спечели конкурса по забивки за трета поредна година

Баскетболистът на Орландо Меджик Мак МакКлънг спечели конкурса по забивки преди Мача на звездите в НБА.

26-годишният играч печели конкурса за трета поредна година.

Той направи четири перфектни опита, като още в първия прескочи автомобил и заби в коша.

До финала стигна новобранецът на Сан Антонио Спърс Стефон Касъл, но МакКлънг го победи, след като вкара две топки, едната от ръба.

Тайлър Херо от Маями победи Бъди Хийлд от Голдън Стейт в надпреварата за стрелба от тройката. Той стана шампион с 24 точки, една повече от Хийлд.

Дариъс Гарланд от Кливланд остана трети с 19 точки във финалния кръг. Победителят от миналата година Деймиън Лилард не успя да се присъедини към финалистите, след като остана само с точка по-малко.

Tyler Herro took home #Starry3PT in the Bay! pic.twitter.com/J3Fkl7cZFC