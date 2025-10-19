Макс Верстапен с първа позиция на старта на състезанието за Гран при на САЩ

Макс Верстапен с Ред Бул продължава с отличното си представяне в Остин. След като спечели спринта, нидерландецът бе най бърз и в квалификацията за основното състезание за Гран При на САЩ.

За първото място на стартовата решетка той изпревари Ландо Норис (Макларън) с 0,291 сек. Трети се нареди Шарл Льоклер (Ферари).

Това е 7-и полпозишън за сезона за Макс и трети в последните 4 битки за място. Така той има възможност да завърже още повече борбата за титлата.

Първата обиколка на нидерландеца в Q3 се оказа достатъчна, за да му осигури челното място.

Заради неточност в изчисленията на екипа му в Ред Бул четирикратният световен шампион направи само един тур в рамките на решителните 12 минути на битката за полпозишъна. Той обаче му беше напълно достатъчен, за да спечели квалификацията.

Верстапен постигна 1:32.510 мин., за да изпревари с цели 0.291 секунди Ландо Норис. Последният успя да изпревари Шарл Льоклер (Ферари) само с шест хилядни от секундата, който завърши трети. Джордж Ръсел (Мерцедес) се класира четвърти.

Съотборникът на Льоклер - Люис Хамилтън, зае пето място, а Оскар Пиастри (Макларън) остана шести. Топ 10 се допълва от Кими Антонели (Мерцедес), Оливър Беърман (Хаас), Карлос Сайнс (Уилямс) и Фернандо Алонсо (Астън Мартин).

Норис и Пиастри се надяват на по-добро представяне в основното състезание, след като претендентите за титлата се сблъскаха на старта в спринта и отпаднаха.

Гран При на САЩ, 19 кръг за сезон 2025 във Формула 1, е тази вечер от 22:00 часа българско време.