Макс Верстапен ще стартира първи в спринтовото състезание в САЩ

Спорт
Верстапен изпревари Ландо Норис с 0.071 секунди. Лидерът в класирането Оскар Пиастри завърши трети.

Макс Верстапен ще стартира от първа позиция спринтовото състезание преди Гран при на САЩ от Формула 1. Нидерландският пилот на Ред Бул направи обиколка за 1:32.143 минути на 5.513-километровото трасе в Остин, щата Тексас.

Верстапен бе последният с летяща обиколка на пистата в САЩ и изпревари Ландо Норис с 0.071 секунди. Лидерът в класирането при пилотите Оскар Пиастри завърши трети с 0.380 секунди пасив от световния шампион.

Нико Хюлкенберг, който бе втори в единствената свободна тренировка през деня, изведе Кик Заубер до четвърта позиция, а победителят от Гран при на Сингапур Джордж Ръсел класира водещия болид на Мерцедес на пето място. Люис Хамилтън от Ферари се класира осми, а неговият съотборник Шарл Льоклер завърши с десето време.

Пиастри не успя да стигне до подиума в Сингапур и Норис вече е на 22 точки на втората позиция. Верстапен изостава с 63 на третото място. Спринтовото състезание преди Гран при на САЩ е насрочено за тази вечер от 20 часа българско време, а официалният старт е в неделя от 22:00.

#Формула 1 сезон 2025 #Макс Верстапен

