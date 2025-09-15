БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Малките пациенти в ИСУЛ бяха зарадвани със специална инициатива за първия учебен ден

Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Организатори на инициативата са движение "Пулсът на добротата" и Виолета Янушева от сдружение "БЛАГ ДЕН"

Малките пациенти в ИСУЛ бяха зарадвани със специална инициатива за първия учебен ден
На 15 септември движението "Пулсът на добротата" отбеляза първата си официална инициатива в партньорство с Виолета Янушева от сдружение "БЛАГ ДЕН".

В този специален ден насочихме вниманието си към децата, които не можаха да прекрачат прага на училището и да чуят първия звънец, защото се борят за здравето си в болничните стаи. Тези малки герои, заедно с техните смели родители, всеки ден водят битка, пред която се прекланяме с дълбоко уважение.

С огромна благодарност към екипа на Клиниката по детска клинична хематология и онкология в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ за топлото посрещане и към Ивайла Георгиева, клиничен психолог, за неоценимото съдействие, запознанството с децата и техните родители и нейната отдаденост към работата. Ние раздадохме малки подаръчета на децата по повод първия учебен ден. Ванеса Филипова, основател на „Пулсът на добротата“, се появи в специален костюм, за да донесе радост на малките пациенти. Техните усмивки стоплиха сърцата ни и ни напомниха колко ценна е подкрепата за тях. Като човек, загубил близки от онкологични заболявания, Ванеса споделя, че всяка тяхна усмивка е безценна. Благодарим на болницата, която връчи благодарствено писмо на Ванеса Филипова и Виолета Янушева, изразявайки огромна признателност за подкрепата към малките пациенти. Този жест е символ на загриженост, съпричастност и човечност.

