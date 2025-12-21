Марен Киркайде с първа победа за Световната купа след драматичен финал във Франция

Норвежката Марен Киркайде запази хладнокръвие в решаващите метри и спечели първата си победа за Световната купа по биатлон, след като триумфира в масовия старт в Льо Гран Борнан. Състезанието във френския зимен център предложи интрига до самия финал.

Французойката Камий Бенед беше единствената, която стреля без грешка в четирите стрелби, но не успя да удържи лидерската си позиция в последната обиколка на 12,5-километровото трасе. Киркайде настигна и задмина бързо Бенед, както и другите две представителки на домакините – Лу Жанмоно и Жюстин Бреза-Буше. Въпреки бурната подкрепа от трибуните за французойките, норвежката удържа аванса си и пресече първа финалната линия.

Лидерът в генералното класиране Лу Жанмоно завърши втора, непосредствено пред Бреза-Буше. И двете допуснаха по една грешка на стрелбището, както и Киркайде. Жанмоно продължава силната си серия, след като в събота спечели преследването, а в четвъртък победата в спринта бе за шведката Хана Йоберг.

Носителката на Световната купа Франциска Пройс също се завърна в надпреварата след прекаран коронавирус. Германката завърши шеста, като постепенно навлиза във форма с поглед към Зимните олимпийски игри през февруари в Милано и Кортина.

Състезанието премина без българско участие. В общото класиране за Световната купа води Лу Жанмоно с 481 точки, следвана от Марен Киркайде с 413 и Доротея Вирер с 363. Българката Милена Тодорова заема 36-о място с актив от 67 точки.