Матю Бренън отново над всички във Вуелтата, Погачар остава убедително начело

Матю Бренън продължи впечатляващото си представяне в Обиколката на Испания, след като триумфира в петия етап и записа втора победа от началото на тазгодишната Вуелта. Британецът от Висма-Лийз а байк показа отлична скорост във финалния спринт в Рокетес, докато Тадей Погачар запази червената фланелка и сериозния си аванс на върха в генералното класиране.

Само на 21 години Бренън вече се превръща в една от големите фигури на състезанието. След като спечели втория етап в Маноск, британецът отново получи отлична подкрепа от своите съотборници и се възползва по най-добрия начин от позицията си във финалните метри.

Бренън надделя в директния спринт над белгиеца Жорди Меус от Ред Бул Бора, а третото място остана за италианеца Винченцо Албанезе от Едюкейшън-Ийзипост. Успехът е девети за младия британец през 2026 година.

"Два спечелени етапа при първото ми голямо състезание е нещо фантастично“, заяви Бренън след финала.

Петият етап не предизвика съществени размествания сред претендентите за крайния триумф. Тадей Погачар продължава да контролира убедително битката за червената фланелка, след като ден по-рано направи огромна разлика спрямо конкурентите си в планинския етап в Андора.

Петкратният победител в Тур дьо Франс има 3:21 минути аванс пред Примож Роглич, който заема втората позиция. Трети е испанецът Енрик Мас с изоставане от 3:32 минути. Погачар води още в класиранията за най-добър катерач и най-добър спринтьор.

Следващото изпитание пред колоната е шестият етап между Алкосебре и Кастейо с дължина 177,5 километра, като по трасето са предвидени четири изкачвания.