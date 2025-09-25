БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Мечка е забелязана в землището на град Левски

Чете се за: 00:55 мин.
У нас
мечка качи слива
Мечка е забелязана в землището на град Левски, съобщиха от общината чрез страницата си във фейсбук. Информацията бе потвърдена от кмета Любка Александрова, която каза, че Регионалната инспекция по околната среда и водите в Плевен е уведомена.

Животното е забелязано вчера, в местността Шаварна, в близост до стара помпена станция. Сигналът е подаден от жена около 18.10 часа.

От Община Левски се обръщат с призив към жителите към момента да ограничат посещенията си в местността, където е забелязана мечката. В случай, че я забележат, да не я провокират по никакъв начин – да не вдигат шум, да не я замерят с предмети, да не се опитват да си правят селфи.

Важно е незабавно да се подаде сигнал на тел. 112 и да се опише точното местоположение на животното.

