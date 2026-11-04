Междинните избори в САЩ: Очаква се демократите да имат мнозинство в Камарата на представителите

В САЩ демократите преобръщат политическата реалност в Камарата на представителите. Засега те водят убедително и според Си Би Ес ще спечелят поне 216 места, а републиканците 160.

Добри резултати за демократите и в борбата за Сената. От данните досега те имат две нетни места. Необходими са им общо четири, за да имат мнозинство. В битката за Сената демократите спечелиха и в Южна Каролина, което е голям удар за президента Тръмп.

На междинните избори американците трябваше да дадат своя глас за всички 435 членове на Камарата на представителите. За 35 от 100 сенатори, както и губернатори в 36 щата. Най-ожесточена е надпреварата за Сенат в Джорджия, Мичиган, Охайо, Тексас и Северна Каролина. Ако резултатът е 50 на 50 сенатски места - решаващ глас ще има вицепрезидентът Джей ди Ванс.