Михаела Доцова: Историята не помни шумните, а помни градивните

Депутатите избраха и своя нов председател. Михаела Доцова от формацията на Румен Радев застава начело на парламента. С гласовете на „Прогресивна България“, ГЕРБ и ДПС тя зае един от най-високите постове в държавата.

От трибуната новоизбраният председател на 52-рото Народно събрание даде заявка, че ще работи за диалог, стабилност и връщане на добрите практики в българското законодателство. Изборът бе съпроводен с бурни аплодисменти и ясно изразена подкрепа.

Със 188 гласа „за“ Михаела Доцова оглави парламента. Въздържали се бяха представители на „Възраждане“ и ПП-ДБ.

В първото си изказване новият председател заяви, че ще работи в интерес на обществото и срещу практиката закони да се приемат „на парче“.

Михаела Доцова, председател на Народното събрание: „Народните представители не сме тук, за да служим на краткия хоризонт на деня, а на дългия хоризонт на Републиката. Историята не помни шумните, а помни градивните. Като пръв измежду равни призовавам да се върнем към правовата държава и да защитаваме изконните интереси на държавността. Като председател ще отстоявам върховенството на Конституцията и стриктното спазване на правилата на парламентарната република. На добър час на 52-рото Народно събрание.“

Михаела Доцова е юрист по професия с опит в държавната администрация и законодателната власт. От 2017 г. работи в Министерството на околната среда и водите, където над 7 години е директор на дирекция „Правна“. Била е и юрист в администрацията на Народното събрание. Автор е на над 13 научни публикации в сферата на местното самоуправление, изборните процеси и екологичното право.

На изборите на 19 април Доцова водеше листата на „Прогресивна България“ в 23-ти МИР – София.

След избора ѝ парламентът избра и заместник-председатели.