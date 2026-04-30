Илияна Йотова: Време е България да спре да се държи като плах гост в европейското семейство

Президентът Илияна Йотова възстанови институционалния диалог, като се обърна към народните представители при откриването на 52-рото Народно събрание – нещо, което нейният предшественик Румен Радев не направи при старта на предишните два парламента.

В речта си държавният глава се обърна към новоизбраните 240 депутати и подчерта, че изборите от 19 април са първите през XXI век, които излъчват ясно парламентарно мнозинство.

Илияна Йотова, президент на Република България: „Изборите от 19 април, осмите за 5 години, показаха, че са избори на надеждата. Служебното правителство се справи. Направи много, за да спре покупко-продажбата в изборите, но с купения и контролиран вот се справиха най-вече българските граждани, които излязоха да гласуват. Това е нова легитимност на законодателния ни орган, на Народното събрание, и нов категоричен вот на доверие."

Като основни приоритети тя очерта справянето с неравенствата и липсата на справедливост, приемането на редовен държавен бюджет и провеждането на адекватна съдебна реформа.

Илияна Йотова, президент на Република България: "Голямата цел на всички ни е да се справим с неравенствата и липсата на справедливост. Убедена съм, че ще покажете, че България няма да бъде повече държавата с изтеклите мандати, но тя, скъпи колеги, може да бъде и държавата на загубената справедливост. Време е България да спре да се държи като плах гост в европейското семейство. 19 години след приемането ни там трябва да се чуе нашият глас - силен и влиятелен глас, защото нашето мнение, нашата позиция, нашата гледна точка струват и са ценни точно толкова, колкото на всеки от 27-те."

Йотова подчерта, че президентската институция е самостоятелна и ще служи като коректив на останалите власти.