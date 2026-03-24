Микаела Шифрин завърши сезона в слалома по шампионски начин, след като спечели последния старт от Световната купа в Лилехамер.

Американката беше без конкуренция – поведе още след първия манш и с блестящо второ спускане стигна до убедителен успех с общо време 2:07.61 минути. Тя изпревари с внушителните 1.32 секунди Уенди Холденер, а трета се нареди Ема Айхер.

Това е победа №110 за Шифрин в Световната купа – ново доказателство за нейното господство в алпийските ски. Освен това тя постави рекорд, превръщайки се в първата състезателка с девет успеха в слалома в рамките на един сезон, подобрявайки постижението, което досега делеше с Яница Костелич.

Шифрин отдавна си беше гарантирала малкия Кристален глобус в дисциплината и завършва начело с 980 точки, следвана от Камий Раст и Холденер.

Интригата за Големия кристален глобус при жените остава жива, макар и минимална. Шифрин води убедително в генералното класиране с 1386 точки, пред Айхер (1301) и Раст (1009), а развръзката ще дойде в последния старт за сезона – гигантския слалом.