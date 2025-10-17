БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Шефът на полицията в Пазарджик е отстранен
Чете се за: 00:45 мин.
Премиерът Желязков: Не е време за избори
Чете се за: 03:02 мин.
Без кворум: Ден трети
Чете се за: 01:17 мин.

Министър Иван Пешев се срещна с представители на ОСК ЦСКА след успешния ремонт на Спортен комплекс "Къро"

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:35 мин.
Спорт
През месец август от Министерски съвет бяха отпуснати 2 млн. лева предназначени за ремонт, реконструкция и модернизация на Спортен комплекс "Къро" за нуждите на спортните клубове на ЦСКА, които тренират там.

Министър Иван Пешев се срещна с представители на ОСК ЦСКА след успешния ремонт на Спортен комплекс "Къро"
Снимка: ММС
Министърът на младежта и спорта Иван Пешев се срещна с представители на Обединени спортни клубове ЦСКА, които се подготвят на Спортен комплекс "Къро" и изразиха своята благодарност за бързото и качествено изпълнение на ремонтните дейности, завършили само за 40 дни, информира пресцентърът на ММС.

"Ремонтът на Спортен комплекс "Къро" е пример за това как с добра организация и ангажираност можем да постигаме реални резултати в полза на спортната общност. Нашата цел е всеки млад човек в България да има достъп до качествена спортна база и възможност да развива своя потенциал", каза министър Пешев.

През месец август от Министерски съвет бяха отпуснати 2 млн. лева предназначени за ремонт, реконструкция и модернизация на Спортен комплекс "Къро" за нуждите на спортните клубове на ЦСКА, които тренират там. Към 12 септември 2025 г. ремонтните дейности приключиха успешно, като се реконструира лекоатлетическата писта, изгради се напълно нова зала за борба за нуждите на двата клуба по борба на ЦСКА, обнови се и част от покривното пространство на комплекса.

На срещата, на която присъстваха и зам.-министърът на младежта и спорта Димитър Георгиев и председателят на Съвета на директорите на "Сердика спортни имоти" ЕАД Димитър Главинов, се обсъди и темата за бъдещата реконструкция и възстановяване на спортен комплекс "Червено знаме".

Министър Иван Пешев подчерта, че децата на Обединени спортни клубове ЦСКА трябва да останат и да тренират там при възможно най-добрите условия.

"Модернизирането на базата ще създаде отлични условия за тренировки и подготовка на състезатели от най-високо ниво, както и ще насърчи повече млади хора да се занимават активно със спорт", каза Пешев.

Той допълни още, че Министерството на младежта и спорта ще продължи да подкрепя спортната общност чрез съвместна работа със спортните клубове в страната, инвестиции в инфраструктура, програми за развитие на млади таланти и инициативи за масов спорт.

