Невероятен успех: DARA е големият победител в 70-ото издание на "Евровизия"

Министър Керязов с приветствие по повод Деня на българския спорт

Нека българският спорт продължава да бъде символ на воля, достойнство и национално самочувствие, пожела Керязов.

Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов отправи приветствие по повод Деня на българския спорт - 17 май.

"Скъпи спортисти, треньори, преподаватели, спортни деятели и приятели на българския спорт,

Приемете моите най-сърдечни поздравления по случай 17 май – Деня на българския спорт.

Тази дата е символ на едно достойно начало, поставило основите на организираното спортно движение в България в далечната 1894 г. и превърнало спорта в кауза, която обединява обществото и носи национална гордост.

Днес отдаваме заслужено признание на поколения български спортисти, треньори, деятели, преподаватели и специалисти, които с талант, труд и отдаденост прославиха името на България по света и оставиха ярка следа в историята на световния спорт. Техните успехи са не само повод за гордост, но и вдъхновение за всички нас.

В съвременния свят спортът е много повече от стремеж за печелене на медали и постигане на рекорди. Той е инструмент за изграждане на здраво, активно и устойчиво общество. Времето, в което живеем, поставя пред нас сериозни предизвикателства – нарастваща физическа обездвиженост сред децата, тревожно увеличаване на зависимостите, ранна употреба на алкохол, тютюневи и наркотични вещества, както и все по-чести проблеми с психическото и физическото здраве на младите хора.

Това изисква воля от страна на държавата, последователна политика и обединени усилия на институции, местна власт, спортни организации, училища, университети и родители, която да повиши спортната култура сред младите хора и подрастващите, да ги мотивира и насърчи да водят здравословен и активен начин на живот.

Наш ангажимент е едновременно да развиваме спорта за високи постижения и да създаваме условия за масов и достъпен спорт за всички – за всяко дете, за всеки млад човек и за всяко българско семейство.

Убеден съм, че чрез общи и последователни усилия можем да създадем повече възможности и по-силна мотивация за младите хора осъзнато да изберат спорта като път към здраве, дисциплина, личностно развитие и успех, защото силният масов спорт е основата, върху която се изграждат бъдещите шампиони и авторитетът на България пред света.

Българският спорт има славни традиции, но и още по-голям потенциал. Благодаря на всички, които ежедневно работят за развитието на спорта в България – състезатели, треньори, преподаватели, лекари, ръководители, доброволци и родители. Вашата отдаденост е безценна.

Пожелавам ви здраве, сила, вдъхновение и нови успехи.

Нека българският спорт продължава да бъде символ на воля, достойнство и национално самочувствие.

Честит Ден на българския спорт!", се посочва в приветствието.

