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Министерският съвет прие решение за актуализация на пътната карта за завършване на АМ "Струма"

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Министерският съвет прие решение за актуализация на пътната карта за завършване на АМ "Струма"
Снимка: БТА/Архив
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Правителството прие Решение за изменение на Решение № 62 от 12 февруари 2025 г. за приемане на пътна карта за завършване на автомагистрала "Струма", съобщиха от правителствената пресслужба.

Така се осигуряват продължаващите координация и конструктивен диалог с неправителствени организации при изпълнението на проекта и отчитането на всички екологични аспекти при подготовката и изграждането на Лот 3.2. на АМ "Струма".

С акта се извършва и актуализация на сроковете за изпълнение по раздел I на пътната карта, с цел отразяване на актуалния статус и преодоляване на натрупаните забавяния, след дълги години на противопоставяне между институциите и НПО, относно техническото решение за завършване на този стратегически важен проект. АМ "Струма" е пряко свързана с осигуряването на националната сигурност и транспортната свързаност със съседни страни-членки на Европейския съюз и НАТО Румъния и Гърция.

С цел своевременното и правилно отразяване на всички екологични съображения и продължаващото активно сътрудничество с екологични неправителствени организации, издаването на заповедта за състава на работната група и съответно последващите ѝ изменения (при необходимост) се възлагат на министъра на околната среда и водите.

#решение на Министерския съвет #АМ "Струма" 

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