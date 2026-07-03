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Министерството на образованието се самосезира и започна проверка във връзка с филма „Да бъдем себе си“

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Министерството на образованието и науката се самосезира и започна проверка във връзка с филма „Да бъдем себе си“, която още не е приключила. Това каза министърът на образованието и науката проф. д-р Георги Вълчев в отговор на парламентарен въпрос от народния представител Петър Петров от парламентарната група на „Възраждане“, който попита „упражнен ли е контрол от Регионалното управление на образованието в София върху заснемането в училищна среда на част от късометражния филм „Да бъдем себе си“, в който се разказва за романтична връзка на ученици от един пол“.

„Филмът е оповестен като първи филм от бъдеща трилогия. Проектът е предложен за пълно финансиране от Националния фонд „Култура“ през есента на 2025 г. в размер на 25 000 лева финансова помощ. Част от сцените във филма са заснети в сградата на 91-ва Немска езикова гимназия в София. Премиерата на този филм беше в неделя“, каза Петър Петров.

„В изпълнение на моя заповед от 25 юни 2026 г. комисия от МОН извършва проверка в 30-о Средно училище „Братя Миладинови“ и в 91-ва Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ във връзка с постъпил устен сигнал, съдържащ твърдения за заснемане на филм с тематика, свързана със сексуалната ориентация, при която са участвали като статисти ученици. В хода на проверката към момента е установено, че с писма, внесени в деловодството на двете училища, режисьорът Ивайло Иванов е отправил искане до директорите за безвъзмездно заснемане на сцени от късометражния филм. Със свои доклади директорите на двете образователни институции са изискали разрешение от кмета на район „Възраждане“ за безвъзмездно ползване на училищната база.

Съгласно реализирания сценарий учениците са привлечени в снимачния процес, като са използвани по време на междучасие и в коридорите на съответните училища. В снимачния процес са участвали петима ученици от 30-о Средно училище и 12 ученици от НЕГ. В хода на проверката директорите на двете училища са заявили, че не са разполагали със сценария на филмовата продукция. Не е извършвано заплащане на учениците, а участието им във филма е било безвъзмездно“, обясни министър Вълчев.

Петър Петров призова филмът да не се разпространява в училищата.

#проф.Георги Вълчев #проверка

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