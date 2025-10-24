Миньор 2015 повали Спартак Плевен след обрат

Миньор 2015 извоюва трети пореден успех в НБЛ. Съставът на Ивица Вукотич надделя над Спартак Плевен с 88:85 в мач от четвъртия кръг, изигран в зала "Борис Гюдеров". "Чуковете" се оказаха в ролята на догонващи в немалък период от срещата, но в последната част намериха верните решения, правейки така, че момчетата на Тодор Тодоров да преклонят глава за първи път от началото на сезона на българска земя.

Извън състава на "черно-белите" бе Мартин Тодоров, а официален дебют направи новото попълнение в лицето на Монтейвиъс Мърфи.

Срещу името на отбора от Перник личат три победи и една загуба в родния елит. От своя страна "синьо-белите" имат два успеха и едно поражение. На 3 ноември (понеделник) Миньор ще влезе в ролята на домакин на Балкан, докато Спартак ще приеме Берое Стара Загора ден по-рано.

Домакините първи намериха сили към едноличното водачество, като представянето в офанзивен план на Лъчезар Тошков и Алекс Уандие бе в основата. Джейлън МакКлалд, Ноел Браун и Кавон Скот имаха отговор на това предизвикателство, а усилията на тримата провокираха пълния обрат и аванс от 2 точки в края на дебютния период.

Джулиън Люис също загатна за своите възможности на реализатор и мисълта за двуцифрена разлика на „синьо-белите“ не бе чужда в началото на следващата десетка. Васил Попов, Тошков и Уандие настроиха мерниците зад дъгата, давайки нужния импулс на „чуковете“, но Люис бе под пара и почти собственоръчно даде възможността на спартаклии да се приберат в съблекалнята при 50:48.

Стартът на третата част се превърна в парад на безплодните атаки. Тимът от Плевен спази традицията от първото полувреме, парирайки опитите за обрат на своя съперник и си издейства 2-точков аванс след 30 минути игра.

Игор Кесар и Уандие се постараха отбора от Перник да се добере до желания обрат в дебютните минути на заключителната четвърт. Скот се превърна в единствената сериозна опция за нападението на гостите в опитите си да ги остави в играта, а Люис и Маоюм Буом и Люис последваха примера му, стопявайки изоставането до минус 3 с по-малко от 2 минути до края, но кош на Лазар Станкович бе достатъчен да наклони везните в полза на пернишкия отбор.

Васил Попов се погрижи за успеха на Миньор със своите 20 точки, включително и с 5 успешни шута зад дъгата. Лъчезар Тошков (9 асистенции) и Алекс Уандие (5 борби) се разписаха с по 15, Игор Кесар наниза 14. Лазар Станкович регистрира 11 и 5 борби.

Джейлън МакКлуад се отчете с 22 точки за Спартак. Джулиън Люис финишира с 14 и 5 борби, Кавон Скот записа 13 и 8 овлдени под двата ринга топки. Ноел Браун има 10 точки.